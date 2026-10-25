Asvel pobedio pred duel sa Partizanom u Evroligi!

TIM Tonija Parkera spreman za beogradske crno-bele.

Credit: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia

Asvel je ostvario pobedu u 5. kolu prvenstva Francuske protiv Nansija sa 78:74 (18:24, 25:16, 15:17, 20:17).

Tim iz Liona nema problema kad je domaća liga u pitanju. Iako nije blistao protiv Nansija uspeo je da trijumfuje i upiše peti vezani trijumf.

Velika i izjednačena borba vodila se na ovoj utakmici. Najbolji pokazatelj je taj da nijedna ekipa nije imala dvocifrenu prednost.

Nansi je u četvrtoj četvrtini poveo 58:60 i od tog trenutka pa do kraja susreta nijednom nije imao vođstvo i morao je da čestita rivalu.

Asvel su do pobede predvodili Ugo Beson i Iv Pons sa po 11 poena. Kod gostiju se istakao Karlos Maršal sa 21, dok je Stefan Gombo stao na 10.

Toni Parker i njegovi izabranici u Evroligi imaju niz od tri poraza i imaće priliku da ga prekinu u sredu kad od 20 časova dočekuje Partizan.

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