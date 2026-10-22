Košarka

Nema Ognjena Dobrića u sastavu Crvene zvezde za večiti derbi!

М.З/В.М.

22. 10. 2026. u 19:57

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KAPITEN crveno-belih izgledno propušta prvi ovosezonski večiti derbi.

Нема Огњена Добрића у саставу Црвене звезде за вечити дерби!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Dobrića nije bilo na zagrevanju košarkaša Crvene zvezde, a takođe ga nema ni u sastavu upisanom na semaforu u Areni.

Foto: Marija Zorić

Razlog neigranja Dobrića i dalje nije poznat, a pored njega van tima je i Džonatan Motli, dok se u sastav vratio Ebuka Izundu.

Ulogu kapitena preuzeće Semi Odželej.

Uskoro opširnije...

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