Nema Ognjena Dobrića u sastavu Crvene zvezde za večiti derbi!
KAPITEN crveno-belih izgledno propušta prvi ovosezonski večiti derbi.
Dobrića nije bilo na zagrevanju košarkaša Crvene zvezde, a takođe ga nema ni u sastavu upisanom na semaforu u Areni.
Razlog neigranja Dobrića i dalje nije poznat, a pored njega van tima je i Džonatan Motli, dok se u sastav vratio Ebuka Izundu.
Ulogu kapitena preuzeće Semi Odželej.
Uskoro opširnije...
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