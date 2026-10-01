Košarka

Moneke razbio Efes, pa poručio: "Oktobar je, nema šta da se slavi ni tuguje"

У. Ћ.

01. 10. 2026. u 22:23

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Nije poleteo krilni centar crveno-belih posle dobre partije i pobede.

Монеке разбио Ефес, па поручио: Октобар је, нема шта да се слави ни тугује

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda stigla je do prve pobede u novoj sezoni Evrolige, pošto je u Beogradskoj areni u okviru trećeg kola savladala Anadolu Efes sa 77:72 (19:21, 18:15, 19:17, 21:19).

Najbolji u domaćem timu bio je Čima Moneke, koji je utakmicu završio sa 18 poena i sedam skokova, od čega čak četiri u napadu. Nigerijac je bio jedan od ključnih igrača Zvezde tokom većeg dela susreta, a posebno je važnu ulogu imao u trećoj četvrtini, kada je sa dve trojke pomagao crveno-belima da zadrže priključak i vrate kontrolu nad rezultatom.

Posle meča stao je pred kamere Evrolige i izneo prve impresije.

- Pre svega, moje misli su uz mog brata Majka. Nadam se da nije kraj sezone. U oktobru nema šta da se slavi, ni tuguje. Bitno je da ekipa napreduje i sa trenerom Navarom pokušavamo svaki dan da se unapredimo, nebitno da li pobedili ili izgubili - rekao je Moneke.

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