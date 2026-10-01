Ovako se Zvezda vratila u igru: Moneke bacio Delije u trans! Simultanka za pamćenje (VIDEO)

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Crveno-beli igraju protiv dvostrukog evropskog prvaka meč trećeg kola Evrolige.
Košarkaši Zvezde pokušaće iz trećeg puta da dođu do prve pobede u najelitnijem evropskom takmičenju.
Izabranici Ibona Navara su u prethodna dva meča, pred svojim navijačima, poraženi od Žalgirisa (77:83) i Hapoela (80:81), pa će protiv svojevremeno dvostrukog uzastopnog šampiona Starog kontinenta pokušati da upišu premijerni trijumf.
Efes je u prvoj rundi poražen u Barseloni 82:89, ali je već u narednom kolu iznenadio Real Madrid na Bosforu i slavio 94:84, te su na skoru 1-1.
Pogledajte kako je to izgledalo:
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