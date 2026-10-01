Košarka

Ovako se Zvezda vratila u igru: Moneke bacio Delije u trans! Simultanka za pamćenje (VIDEO)

С.С.

01. 10. 2026. u 21:39

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Crveno-beli igraju protiv dvostrukog evropskog prvaka meč trećeg kola Evrolige.

Овако се Звезда вратила у игру: Монеке бацио Делије у транс! Симултанка за памћење (ВИДЕО)

Foto: Pedja Milosavljevic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaši Zvezde pokušaće iz trećeg puta da dođu do prve pobede u najelitnijem evropskom takmičenju.

Izabranici Ibona Navara su u prethodna dva meča, pred svojim navijačima, poraženi od Žalgirisa (77:83) i Hapoela (80:81), pa će protiv svojevremeno dvostrukog uzastopnog šampiona Starog kontinenta pokušati da upišu premijerni trijumf.

Efes je u prvoj rundi poražen u Barseloni 82:89, ali je već u narednom kolu iznenadio Real Madrid na Bosforu i slavio 94:84, te su na skoru 1-1.

Loše su crveno-beli igrali u prvom poluvremenu, ali su u nastavku meča daleko bolje izgledali.

"Krivac" za to je Čima Moneke, čijom se mini serijom, domaća ekipa u potpunosti vratila i preuzela rezultatsku kontrolu.

Potezi Nigerijca bacili su "delije" u trans i "zapalili" Beogradsku arenu, koja je proključala.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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