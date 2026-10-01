Navaro oduševljen posle premijerne pobede: Ovo su prve reči trenera Zvezde!
Delije imale razlog da se raduju.
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Efes iz Istanbula u trećem kolu Evrolige sa 77:72.
Tako je tim sa Malog Kalemegdana upisao prvi trijumf u novoj sezoni najelitnijeg evropskog takmičenja, posle poraza od Žalgirisa i Hapoela iz Tel Aviva.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Čima Moneke sa 18 postignutih poena, Nvora je dodao 12, Tajson Karter 11, a dvocifren je bio i kapiten Ognjen Dobrić sa 10 poena.
Kod Efesa, istakao se bivši igrač Zvezde Džordan Lojd sa 17, Dario Šarić i Metju Strazel su dodali po 13 poena.
Trener crveno-belih Ibon Navaro posle meča bio je konačno zadovoljan igrom svojih izabranika, pošto je ostvario debitantsku pobedu na klupi ekipe sa Malog Kalemegdana:
Posle tri uzastopna duela u Beogradskoj areni, Zvezda u četvrtom kolu ide na prvo gostovanje ove sezone.
Biće to narednog četvrtka (8.oktobar), u Emiratima, protiv Dubaija.
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