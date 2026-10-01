Navaro oduševljen posle premijerne pobede: Ovo su prve reči trenera Zvezde!

Delije imale razlog da se raduju.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Efes iz Istanbula u trećem kolu Evrolige sa 77:72.

Tako je tim sa Malog Kalemegdana upisao prvi trijumf u novoj sezoni najelitnijeg evropskog takmičenja, posle poraza od Žalgirisa i Hapoela iz Tel Aviva.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Čima Moneke sa 18 postignutih poena, Nvora je dodao 12, Tajson Karter 11, a dvocifren je bio i kapiten Ognjen Dobrić sa 10 poena.

Kod Efesa, istakao se bivši igrač Zvezde Džordan Lojd sa 17, Dario Šarić i Metju Strazel su dodali po 13 poena.

Trener crveno-belih Ibon Navaro posle meča bio je konačno zadovoljan igrom svojih izabranika, pošto je ostvario debitantsku pobedu na klupi ekipe sa Malog Kalemegdana:

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages - Očekivali smo ovakvu utakmicu. Nadamo se da Majk nije strašno povređen. Tim je našao energiju u odbrani, ovo je za naše navijače. Pobeda donosi samopouzdanje, ali isto i svaki šut. Mislim da smo se trudili da zadržimo identitet, imali smo tempo. Ovo je ono što tražimo. - rekao je trener Zvezde. Bio je ovo i svojevrsan derbi Vitorije između Pabla Lasa i Ibona Navara: - Ovo je više od španskog derbija, ali želim Pablu sve najbolje u nastavku sezone - rekao je Navaro.

Posle tri uzastopna duela u Beogradskoj areni, Zvezda u četvrtom kolu ide na prvo gostovanje ove sezone.

Biće to narednog četvrtka (8.oktobar), u Emiratima, protiv Dubaija.

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