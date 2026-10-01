Virc iznenadio Srbiju! Ovako su Nemci uvećali prednost
Fudbaleri Srbije sastali su se sa Nemačkom na Alijanc Areni. Nakon sat vremena igre domaćin je imao 2:0 prednost.
Nemačka je jedina selekcija na terenu na Alijanc Areni. Pored šanse Kostića i Nedeljkovića u prvom poluvremenu, Srbija je više u ulozi statiste nego aktera u ovom filmu.
Nakon akcije koja je počela na sredini terena lopta je došla do Florijana Virca, ispratio je fudbaler Liverpula loptu, došao između dvojice igrača rivala, te lako matirao Đorđa Petrovića za 2:0.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Navijači Hajduka iz Splita skupili novac za čoveka koji je bacio Srbina u more
01. 10. 2026. u 15:37
Kako je Aleksandar Pavlović zbog majke Nemice izdao oca Srbina?
01. 10. 2026. u 08:55
Putin poslao poruku: Nadam se da će Vučić biti premijer Srbije
2026-10-01 19:20:00
Novi Putinov namet: Udara po džepu, evo kako to utiče na Ruse u Srbiji
2026-10-01 15:39:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)