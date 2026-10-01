Virc iznenadio Srbiju! Ovako su Nemci uvećali prednost

Fudbaleri Srbije sastali su se sa Nemačkom na Alijanc Areni. Nakon sat vremena igre domaćin je imao 2:0 prednost.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Nemačka je jedina selekcija na terenu na Alijanc Areni. Pored šanse Kostića i Nedeljkovića u prvom poluvremenu, Srbija je više u ulozi statiste nego aktera u ovom filmu.

Nakon akcije koja je počela na sredini terena lopta je došla do Florijana Virca, ispratio je fudbaler Liverpula loptu, došao između dvojice igrača rivala, te lako matirao Đorđa Petrovića za 2:0.

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