Evo kako izgleda tabela Evrolige posle prve pobede Zvezde! Prvak Evrope pao trojkom sa zvukom sirene!

Crveno-beli srušili dvostrukog šampiona Evrope.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Zvezde upisali su prvu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Posle dva vezana poraza, izabranici Ibona Navara srušili su turski Efes.

Trijumf protiv nekad dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope dobija na značaju, ako se zna da tim sa Malog Kalemegdana već u narednoj rundi čeka teški izazov u Emiratima protiv Dubaija.

Sada su crveno-beli na skoru 1-2 po čemu su se odlepili sa začelja tabele, ostavivši iza sebe najtrofejniji evropski klub Real Madrid, koji je na neverovatnom bilansu od sva tri poraza i zauzima mesto na samom dnu (0-3).

Zvezda je u nepotpunom trećem kolu, na deobi 14. mesta, gde su još Efes i Virtus, koji su na 16. i 17. poziciji.

Iznenađenje večeri priredio je Virtus koji je u Bolonji savladao aktuelnog prvaka Evrope, ekipu Olimpijakosa 96:94, nanevši Pirejcima prvi poraz u sezoni. Ujedno, italijanski gigant je upisao prvu pobedu u novom ciklusu, pobegavši sa dna.

Trojkom Markusa Kara sa zvukom sirene, crveno-beli iz Pireja su morali da čestitaju raspoloženom rivalu, pogledajte njegov koš za pobedu:

Domaćina je do pobede vodio upravo Kar sa 22 poena, Dijara je ubacio 18, Olston 17, a Mur 12 koševa.

U Olimpijakosu su samo trojica igrača bili dvocifreni, najefikasniji je bio Ndiaje sa 23 poena, Dorsi je dao 22, a Saša Vezenkov 20 poena. Srpski reprezentativac Nikola Milutinov zbog povrede nije bio u timu.

Efes će u narednom 4. kolu gostovati upravo Madriđanima, koji će u tom duelu tražiti premijernu pobedu u sezoni.

Ostaje samo pitanje da li sa Pedrom Martinezom na klupi ili nekim novim trenerom.

EVROLIGA, 3. kolo:

Hapoel TA - Real Madrid 102:98

/Micić 22, Brajant 22 - Maledon 26/

Crvena zvezda - Žalgiris 77:72

/Moneke 18 - Lojd 15/

Virtus - Olimpijakos 86:84

/Kar 22 - Ndiaje 23/

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