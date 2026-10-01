Navijači Hajduka iz Splita skupili novac za čoveka koji je bacio Srbina u more
Novi skandal hrvatskih navijača.
Navijači splitskog Hajduka iz Makarske organizovali su akciju prikupljanja novca za 43-godišnjeg muškarca koji je kažnjen nakon incidenta sa državljaninom Srbije.
Podsetimo, ovaj sramotan sukob se dogodio kada je 43-godišnjak od Srbina zatražio da skine majicu sa obeležjima Crvene zvezde. Nakon što je ovaj to odbio, došlo je do naguravanja, a državljanin Srbije završio je u moru. Hrvatski državljanin je potom priveden i novčano kažnjen.
Na njegovu kaznu reagovalo je Društvo prijatelja Hajduka Makarska, koje je pokrenulo akciju prikupljanja novca. Kako su saopštili, iznos potreban za kaznu i troškove postupka sada je prikupljen.
„Skupljeno dovoljno - ne uplaćujte više. Hvala svima koji su od sinoć donirali - skupljen je celi iznos za kaznu i trošlove postupka“, navodi se u objavi.
U celom slučaju priveden je i muškarac koji je nosio Zvezdinu majicu. Prema navodima iz slučaja, razlog je bio njegov sadržaj na društvenim mrežama, gde je veličao Ratka Mladića i vređao Republiku Hrvatsku i njene građane. Njemu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 14 dana.
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