Košarka

Navijači Hajduka iz Splita skupili novac za čoveka koji je bacio Srbina u more

У. Ћ.

01. 10. 2026. u 15:37

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Novi skandal hrvatskih navijača.

Навијачи Хајдука из Сплита скупили новац за човека који је бацио Србина у море

Credit: LUKA KOLANOVIC / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači splitskog Hajduka iz Makarske organizovali su akciju prikupljanja novca za 43-godišnjeg muškarca koji je kažnjen nakon incidenta sa državljaninom Srbije.

Podsetimo, ovaj sramotan sukob se dogodio kada je 43-godišnjak od Srbina zatražio da skine majicu sa obeležjima Crvene zvezde. Nakon što je ovaj to odbio, došlo je do naguravanja, a državljanin Srbije završio je u moru. Hrvatski državljanin je potom priveden i novčano kažnjen.

Na njegovu kaznu reagovalo je Društvo prijatelja Hajduka Makarska, koje je pokrenulo akciju prikupljanja novca. Kako su saopštili, iznos potreban za kaznu i troškove postupka sada je prikupljen.

Skupljeno dovoljno - ne uplaćujte više. Hvala svima koji su od sinoć donirali - skupljen je celi iznos za kaznu i trošlove postupka“, navodi se u objavi.

U celom slučaju priveden je i muškarac koji je nosio Zvezdinu majicu. Prema navodima iz slučaja, razlog je bio njegov sadržaj na društvenim mrežama, gde je veličao Ratka Mladića i vređao Republiku Hrvatsku i njene građane. Njemu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 14 dana.

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