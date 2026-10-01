Najjači čovek sveta ostavio lepoticu iz Srbije, pa otkrio zašto im je brak propao (FOTO)
Već nekoliko meseci nisu zajedno
Američki pauerlifter i internet zvezda Lari Vils, svojevremeno najjači čovek sveta, poslednjih nedelja ponovo je u centru pažnje svetske javnosti, ali ovoga puta ne samo zbog ogromne snage i borilačkih izazova.
Dok su ljubitelji sporta pratili njegov novi pokušaj u boksu, povredu bicepsa i burna dešavanja posle meča sa Vitalijem Zdoroveckim, u pozadini je ostala jedna mnogo ličnija priča – Vils više nije sa suprugom Šejlom Đakovac, ženom rodom iz Novog Pazara.
Iako je informacija o njihovom razdvajanju objavljena još u maju, priča o njihovom kraju nije dobila gotovo nikakvu pažnju u široj regionalnoj javnosti.
Vils je u maju, tokom razgovora sa UFC katmenom Bredom Tejtom, otkrio da on i Šejla više nisu zajedno. Kako je tada rekao, jednostavno su se „udaljili“, a njihov odnos je, prema njegovim rečima, postao nemoguće popraviti. Posebnu pažnju javnosti privukla je činjenica da je Vils, uprkos raskidu, rekao da želi da nastavi da brine o svojoj bivšoj supruzi.
- Odvojeni smo. To je život. Udaljili smo se - rekao je Vils, dodajući da želi da bude siguran da je Šejla dobro i da će joj kupiti nešto kako bi joj pomogao.
U javnosti se " vratila" i jedna njegova stara izjava koja je posle vesti o razdvajanju ponovo počela da kruži internetom. Vils je još u februaru govorio o predbračnom ugovoru. Otkrio je da je tu temu pokretao na početku veze, ali je na kraju odustao jer je, kako je objasnio, verovao Šejli.
- Doneo sam odluku da ne idem u to. Verujem joj - govorio je tada Vils, a taj snimak je posle vesti o razdvajanju dobio potpuno drugačiji kontekst.
I dok se njegov privatni život promenio, Vils je poslednjih nedelja ponovo pokušavao da napravi veliki povratak u svet borilačkih sportova.
Posle bokserskog meča sa Vitalijem, koji je završen bez pobednika zbog njegove povrede, Vils je govorio o tome šta se dogodilo. Priznao je da je udario protivnika dok je već bio na podu, nazvao to velikom greškom i rekao da se zbog toga izvinio. Upravo posle te situacije zadobio je povredu bicepsa.
Njegova aktivnost, međutim, nije stala. Podaci sa njegovih društvenih mreža pokazuju da je i tokom druge polovine septembra ostao veoma aktivan, dok njegov Jutjub kanal i dalje beleži milionske preglede.
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