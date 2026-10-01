Kapiten zaslužuje veću ulogu i to je protiv Efesa dokazao: Dobrić blista posle prve pobede u sezoni

Bio je momak iz Knina večeras od starta na terenu i meč završio sa 10 poena i četiri ukradene lopte.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Crvena zvezda stigla je do prve pobede u novoj sezoni Evrolige, pošto je u Beogradskoj areni u okviru trećeg kola savladala Anadolu Efes sa 77:72 (19:21, 18:15, 19:17, 21:19).

Dobio je kapiten kluba sa Malog Kalemegdana konačno ozbiljniju minutažu od Ibona Navara - i maksimalno je iskoristio. Meč je završio sa 10 poena, sedam skokova i četiri ukradene lopte. Za 21 minut na terenu.

Posle meča obratio se javnosti u izjavi za Evroligu:

- Srećan sam zbog tima. Odigrali smo dobru utakmicu. Drago mi je zbog pobede, što je uspela ekipa da zadrži energiju tokom svih 40 minuta. Zaslužili smo pobedu.