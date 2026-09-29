"Moneke zavarava narod kao što je Panter to radio!" Vlade Đurović nakon meča Zvezda - Hapoel
Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u drugom kolu Evrolige od Hapoela 81:80, a nakon meča Vlade Đurović nije krio nezadovoljstvo.
Vlade Đurović bio je izuzetno nezadovoljan partijom Zvezde.
"Ovaj Kramer, sve što je uradio, ništa nije uradio! Razočarenje je i Motli! Nigde faulova, nešto nek se uradi. Igrao je Kris Džons, ali nije čuvao igrače. Hapoel isto neće napraviti mnogo stvari ove godine. Naprave 10:0, pa onda 0:11, to nisu ekipe koje mogu da naprave ozbiljan rezultat. Zvezda je imala neuopredivo više skokova i to nije realizovala. Nešto je debelo "bolesno" u igri Crvene zvezde. Moneke zavarava narod kao što je to radio Panter u Partizanu. Uvek je pravio probleme i van terena. Danas su se igrači borili, želja je postojala, ali da budemo iskreno i ovaj rezultat od 81:80 za Hapoel i nije realan, trebala je da bude veća prednost za Izraelce - rekao je Vlade Đurović u studiju Arene nakon meča.
Crvena zvezda je sada na skoru 0-2, dok je Hapoel na 1-1 u Evroligi.
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