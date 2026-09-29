TO JE BILO KLJUČNO! Prvi utisci Penjaroje posle trijumfa u Parizu

Očekivano, zadovoljan je španski stručnjak.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

Kakav Partizan - strašan Partizan. Ekipa Đoana Penjaroje pružila je još jednu sjajnu partiju, ovog puta na gostovanju u Parizu i zasluženo slavila sa 79:92. Beograđani su tako ostvarili maksimalan start u Evroligi i sa dve pobede idu u Minhen, gde će ih u petak dočekati Bajern. Zahvaljujući ovom trijumfu, crno-beli su trenutno drugoplasirani tim Evrope.

Posle meča javnosti se obratio trener "parnog valjka" Đoan Penjaroja.

- Ekipa je igrala u normalnoj energiji i to je bilo ključno, samo prva tri minuta nismo. Isforsirali smo mnogo izgubljenih lopti i mislim da mogu da budem zadovoljan kako je ekipa izgledala danas.

Početak jeste idiličan, ali euforije nema.

- Večeras uživamo, a sutra pripremamo već narednu utakmicu.