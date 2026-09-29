"Ne razumem srpski i to je sjajno za mene!" Ibon Navaro nakon poraza Zvezde od Hapoela u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su još jedan neuspeh u Evroligi.

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Igrači Hapoela iz Tel Aviva slavili su u Beogradu protiv Crvene zvezde sa 81:80 i tako naneli drugi poraz iz isto toliko mečeva beogradskim crveno-belima u najelitnijem evropskom takmičenju.

Na konferenciji za medije utiske je izneo trener Crvene zvezde Ibon Navaro.

- Mislim da smo loše počeli utakmicu defanzivno, Hapoel je vezivao poene previše lako. Mislim da je druga deonica bila dobra, poveli smo, ali su onda oni napravili seriju 11:0. Oduzeli su nam momentum i nismo uspeli opet da ga promenimo. Miljenović je u trećoj deonici promenio energiju, no promašili smo neke zicere. U četvrtoj smo se takmičili i borili, igrali smo dobru odbranu, ali opet smo promašili neke šuteve da smanjimo zaostatak na jedan-dva poena. Micić nas je na kraju ubio i nismo imali više šansi. Pravili smo loše faulove u bonusu i dozvoljavali previše ofanzivnih skokova.

Kris Džons nije igrao u četvrtoj deonici, dok je Džonatan Motli opet loše odigrao.

- Džons je dobro započeo, ali su ga napadali konstantno u odbrani. Mučio se i probali smo sa Nikom i Stefanom. Nismo hteli da igramo sa dva plejmejkera, samo zato ga nije bilo. Motli se i dalje muči. Treba nam, definitivno. Mora da nađe ritam, a na nama je da mu u tome pomognemo.

Bilo je dosta oscilacija u igri.

- Potebna je mnogo dublja analiza za to. Naš tim je veoma emotivan i još nije u stanju da prihvati greške. Svi promašeni šutevi su nam oduzeli energiju, gubili smo koncentraciji i kasnili u odbrani. U bitnim momentima smo gubili borbu pod košem, dozvolili smo nekoliko skokova. Moramo da promenimo neke navike. Igrači imaju loše navije, reaguju na prvo grešku. To se dešavalo prošle godine. Ovaj tim je bio peti u odbrani pozicionih napada prošle sezone, a prva četiri su otišla na Fajnal for. Treba da napravimo neke promene.

Navaro je upitan i kada će Zvezda biti na vrhuncu.

- Voleo bih da je to bilo prvog dana, ali to nije moguće. Rekao sam momcima ovo će biti veoma dobra sezona. Treba nam vreme, igrali smo sa dva jaka tima, dolazi Efes koji je dobio Real. Moramo brzo da pravimo korake unapred. Verujem igračima i stručnom štabu, ali naravno da treba da pobeđujemo. To se neće desiti bez procesa, ne smemo da idemo prečicama.

Kolika je odgovornost trenera za loše partije.

- To je dobro pitanje. Igrači se plaše da naprave grešku i na tome radimo. Želim da igramo brže. Odgovornost je 100% moja, 200% zapravo.

Da li osećate pritisak?

- Ne mogu da kontrolišem pritisak. Ne razumem srpski i to je sjajno za mene. Ne čitam ništa, želim samo da radim svoj posao. Zato sam ovde.