"Čestitke Vildozi pre svega!" Karlik DŽons nakon pobede Partizana protiv Pariza u Evroligi

Košarkaši Partizana došli su do druge pobede u Evroligi.

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Nakon meča utiske je izneo i ponovo najbolji pojedinac crno-belih Karlik Džons.

- Čestitke Luki Vildozi pre svega, sjajno smo branili Nadira Hifija. Kao ekipa i tim smo napravili veliku posao. Pariz je bio fizikalan u prvom poluvremenu i presrećan sam kako smo odgovorili na njihovu igru u drugom poluvremenu i zasluženo smo stigli do pobede - rekao je Karlik Džons nakon trijumfa u Parizu.

Karlik Džons je i na ovom meču bio najbolji pojedinac crno-belih pošto je postigao 20 poena i na to dodao jedan skok i 5 asistencija.

Takođe treba pohvaliti i Luku Vildozu koji je bio maestralan. On je u stopu pratio Karlika, postigao je 16 poena, a neki su bili i najvažniji u četvrtoj deonici kada su crno-beli uspeli da zaustave rivala i stignu do važnog trijumfa.