Igrao i za Zvezdu i za Partizan, sad je na pitanje za koga navija dao neočekivan odgovor: „Kakva je to retardacija?“
Zanimljiva izjava nekadašnjeg centra reprezentacije Srbije.
Nekadašnji srpski reprezentativac Miroslav Raduljica našao se u centru pažnje zbog odgovora na pitanje za koji klub navija, s obzirom na to da je tokom karijere nosio dresove i Crvene zvezde i Partizana.
Raduljica je gostovao u podkastu „Ozbiljno Neozbiljni“, gde je otvoreno govorio o svom odnosu prema dva najveća srpska košarkaška kluba, ali i o podelama među navijačima.
- Ako sme da se kaže: ne navijam ni za koga. Ako mora da se kaže, onda Borac Banja Luka. Ovde se ne prašta igranje za oba kluba. Kakva je to glupost, čoveče božji! Imaš dva velika kluba sa ogromnom istorijom, zašto ne bih igrao za oba? Ti sebi pucaš u nogu ako se ograničiš - rekao je Raduljica.
Iskusni centar istakao je da nikada nije imao potrebu da svoj odnos prema sportu posmatra kroz isključivu pripadnost jednom klubu.
- Ja nemam tu nesreću ili sreću da sam zadojen od malena. Navijanje je lepo za zezanje, ali mržnja do krvi, kakva retardacija! - poručio je nekadašnji reprezentativac Srbije.
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