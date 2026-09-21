Košarka

Igrao i za Zvezdu i za Partizan, sad je na pitanje za koga navija dao neočekivan odgovor: „Kakva je to retardacija?“

У. Ћ.

21. 09. 2026. u 18:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Zanimljiva izjava nekadašnjeg centra reprezentacije Srbije.

Играо и за Звезду и за Партизан, сад је на питање за кога навија дао неочекиван одговор: „Каква је то ретардација?“

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nekadašnji srpski reprezentativac Miroslav Raduljica našao se u centru pažnje zbog odgovora na pitanje za koji klub navija, s obzirom na to da je tokom karijere nosio dresove i Crvene zvezde i Partizana.

Raduljica je gostovao u podkastu „Ozbiljno Neozbiljni“, gde je otvoreno govorio o svom odnosu prema dva najveća srpska košarkaška kluba, ali i o podelama među navijačima.

- Ako sme da se kaže: ne navijam ni za koga. Ako mora da se kaže, onda Borac Banja Luka. Ovde se ne prašta igranje za oba kluba. Kakva je to glupost, čoveče božji! Imaš dva velika kluba sa ogromnom istorijom, zašto ne bih igrao za oba? Ti sebi pucaš u nogu ako se ograničiš - rekao je Raduljica.

Iskusni centar istakao je da nikada nije imao potrebu da svoj odnos prema sportu posmatra kroz isključivu pripadnost jednom klubu.

- Ja nemam tu nesreću ili sreću da sam zadojen od malena. Navijanje je lepo za zezanje, ali mržnja do krvi, kakva retardacija! - poručio je nekadašnji reprezentativac Srbije.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

MNOGI NE ZNAJU: Šta policajac zapravo vidi o vama na ekranu kada vam skenira pasoš
Društvo

0 0

MNOGI NE ZNAJU: Šta policajac zapravo vidi o vama na ekranu kada vam skenira pasoš

ZA VEĆINU građana kontrola pasoša na granici traje tek nekoliko trenutaka. Policijski službenik očita dokument, proveri podatke na računaru i potom putniku dopušta nastavak putovanja. Međutim, postupak koji naizgled izgleda kao jednostavna administrativna provera zapravo uključuje niz bezbednosnih provera i upoređivanje podataka sa različitim nacionalnim i međunarodnim evidencijama. Čim policajac položi pasoš na elektronski čitač, sistem preuzima informacije iz njene mašinski čitljive zone.

21. 09. 2026. u 14:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova