Motli srećan što je konačno u Zvezdi: Jedva čekam da zaigram pred navijačima, tome se najviše radujem

OTIŠAO je Džoel Bolomboj, a Crvena zvezda je zamenu za njega pronašla u Džonatanu Motli koji će sa Ebukom Izunduom i Vojinom Medarevićem činiti centarsku liniju crveno-belih u sezoni 2026/27.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Amerikanac je stigao iz Hapoel Tel Aviva i istakao da je da se oseća odlično pred start takmičarske godine.

- Dobro sam. Definitivno sam se osećam odlično. Malo sam umoran od medijskih obaveza - rekao je Motli za "Meridian sport".

Nije mu više zanimljiv "Media day", već to shvata kao obavezu koju mora da ispuni.

- Kako sam stariji, sve više sam u fazonu: "Iskreno, nije me mnogo briga za to." U ovom trenutku samo radim ono što treba da se radi.

Nekadašnji košarkaš Fenerbahčea je otkrio kako je došao na Mali Kalemegdan.

- Veoma brzo sam našao zajednički jezik sa Zvezdom. Samo sam morao da rešim neke stvari oko svog prethodnog kluba, pošto sam tamo već bio produžio ugovor. To je zapravo ono što je potrajalo malo duže. Ali što se tiče dolaska ovde, sve je bilo prilično jednostavno.

On je ranije bio blizu potpisa za crveno-bele.

- Dva puta smo pregovarali. Napokon sam ovde.

Prethodne sezone nije bio prva opcija u Hapoelu, pa je želeo već ulogu i Zvezda je spremna da mu je da.

- Bili smo uspešan tim. Sve se na kraju svodi na pobede. Ja sam jednostavno želeo da dođem ovde i igram malo više, to je sve. Srećom, klub me nije sprečio da dođem u Zvezdu.

Jedva čeka da zaigra pred "delijama".

- Prvi utisak mi je zaista odličan. Sviđaju mi se navijači. Jedva čekam da zaigram pred njima. To je ono čemu se najviše radujem. Mislim da je to najbolji deo svega ovoga.

Dosta toga je čuo o Crvenoj zvezdi, tako da mu nisu bili potrebni saveti Vasilija Micića.

- Već dugo slušam o Zvezdi i znam gde sam došao. Godinama sam igrao protiv Zvezde, tako da sam već znao dosta toga. Kvin­si Miler je takođe moj prijatelj, kao i Miloš Teodosić, tako da sam bio dobro upoznat sa činjenicom gde dolazim.

Sa Teodosićem je igrao u Los Anđeles klipersima.

- On je neverovatan. Svaki put kada doda loptu, to izgleda kao neki potez za najavu ili "hajlajt". Verovatno je jedan od retkih igrača kod kojih je gotovo svako dodavanje atraktivno. Zato je baš kul biti ovde i pričati sa njim svakog dana. Takođe, imati priliku da slušam njegovo iskustvo i da me svojim znanjem vodi kroz sezonu – na primer, da zajedno gledamo utakmice i analiziramo neke situacije – zaista mi mnogo znači. Veoma sam zahvalan zbog toga. Njegov način razmišljanja, način na koji posmatra utakmicu i kako igra – uvek je bio korak ispred drugih.

Dobio je pitanje da li u Zvezdi vidi nekoga ko može da napravi karijeru poput legendarnog plejmejkera.

- To su velike patike koje treba popuniti, iskreno. Ne znam… Možda Andrej Bjelić može da bude taj. Videćemo.

Crveno-beli su tokom priprema pokazali da mogu da budu veoma opasni za rivale, ali takođe ima stvari koje moraju da poprave.

- Za sada je dobro. Trener mnogo očekuje od nas, ali kao što sam rekao, još uvek sve učimo. Još pokušavamo da shvatimo sistem, svi pokušavaju da se uklope i da zajedno funkcionišemo, kako bismo bili sigurni da svi radimo iste stvari i da idemo u pravom, uspešnom smeru. Za sada je sve to proces učenja. Još je predsezona i srećom, imamo još mnogo treninga pre prve utakmice. Pokušaćemo da nastavimo da se uigravamo i da izgradimo hemiju.

Svestan je da ekipa još mora da se uigra.

- Momci iz reprezentacija su se tek vratili. Neki igrači još uvek uče akcije, još uvek uče gde treba da budu u odbrani. Još uvek ne znaju svi tačno gde treba da se nalaze. Ali, kao što sam rekao, sve je to proces učenja. Sigurno mi se sviđa način na koji on želi da igramo. Sviđa mi se stil – brz je, igra se u visokom ritmu. To može da te drži u utakmici tokom velikog broja mečeva. Ali mislim da moraš zaista da budeš potpuno posvećen tom sistemu i da razumeš šta se od tebe traži. Za to je potrebno vreme i mislim da ćemo uspeti da to sve pohvatamo - zaključio je Motli.

Crvena zvezda prvu utakmicu u novoj sezoni igra 24. septembra protiv Žalgirisa u "Beogradskoj areni" na startu Evrolige.