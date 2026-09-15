Košarka

Baš pred meč sa Srbijom: Sledeći rival "orlova" ostao bez selektora!

Filip Milošević

15. 09. 2026. u 17:16

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Legendarni trener Rimas Kurtinaitis više nije selektor košarkaške reprezentacije Litvanije.

Баш пред меч са Србијом: Следећи ривал орлова остао без селектора!

Foto: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Košarkaški savez Litvanije saopštio je da je Kurtinaitis odlučio da se povuče posle gotovo dve godine provedene na klupi nacionalnog tima.

Iskusni stručnjak otkrio je da odluka o odlasku nije doneta preko noći.

„Doneo sam odluku da se rastanem sa reprezentacijom. Verujem da je sada pravi trenutak, jer će novi stručni štab imati dovoljno vremena da se pripremi za predstojeći kvalifikacioni prozor“, rekao je Kurtinaitis.

Naredni rival Litvanije je reprezentacija Srbije, a taj meč je na programu 26. novembra.

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