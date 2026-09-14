Obradović šokirao izgledom: Bivši trener Partizana u neprepoznatljivom izdanju! (FOTO)
Panatinaikos predstavio dresove za novu sezonu.
Dočekali su Atinjani povratak na klupu Željka Obradovića, međutim, početak nije bio po planu.
Veliki broj povređenih košarkaša, napravio je probleme "zelenima", koji su sa srpskim stručnjakom imali uspeha u prošlosti. Sada u Atini veruju da će biti među konkurentima za osvajanje Evrolige i povratak titule u nacionalnom prvenstvu.
Pripreme za novu sezonu se privode kraju, a Panatinaikos je predstavio i nove dresove, ali i odela koja će nositi stručni štab naredne sezone. Značajna promena desila se upravo kod bivšeg trenera Partizana.
Dok je vodio crno-bele bio je u kombinaciji košulje i sakoa, ali izgleda da će u Panatinaikosu imati malo drugačiji izgled.
Naime, Obradović će nositi potpuno belu majicu, sa zelenim motivima, što je i objavljeno na zvaničnoj stranici Panatinaikosa, što Srbinu daje potpuno dobiti drugačiji izgled.
Kada je u pitanju se tiče samog dresa, na njemu će biti naslikani motivi Atine i Akropolja, a biće pravljeni u tradicionalnoj zelenoj varijanti.
Podsetimo, Željko Obradović je bio trener Panatinaikosa od 1999. do 2012. godine, a tokom tog perioda je osvojio čak pet titula šampiona Evrolige. Podsetimo, za sada ih ima ukupno devet i juri onu jubilarnu, desetu.
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