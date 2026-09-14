Obradović šokirao izgledom: Bivši trener Partizana u neprepoznatljivom izdanju! (FOTO)

Panatinaikos predstavio dresove za novu sezonu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dočekali su Atinjani povratak na klupu Željka Obradovića, međutim, početak nije bio po planu.

Veliki broj povređenih košarkaša, napravio je probleme "zelenima", koji su sa srpskim stručnjakom imali uspeha u prošlosti. Sada u Atini veruju da će biti među konkurentima za osvajanje Evrolige i povratak titule u nacionalnom prvenstvu.

Pripreme za novu sezonu se privode kraju, a Panatinaikos je predstavio i nove dresove, ali i odela koja će nositi stručni štab naredne sezone. Značajna promena desila se upravo kod bivšeg trenera Partizana.

Dok je vodio crno-bele bio je u kombinaciji košulje i sakoa, ali izgleda da će u Panatinaikosu imati malo drugačiji izgled.

The new look of the squad ☘️ #adidasgr #adidasbasketball #createdwithadidas @adidasHoops https://t.co/ARloke29JP — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 13, 2026

Naime, Obradović će nositi potpuno belu majicu, sa zelenim motivima, što je i objavljeno na zvaničnoj stranici Panatinaikosa, što Srbinu daje potpuno dobiti drugačiji izgled.

Kada je u pitanju se tiče samog dresa, na njemu će biti naslikani motivi Atine i Akropolja, a biće pravljeni u tradicionalnoj zelenoj varijanti.

Podsetimo, Željko Obradović je bio trener Panatinaikosa od 1999. do 2012. godine, a tokom tog perioda je osvojio čak pet titula šampiona Evrolige. Podsetimo, za sada ih ima ukupno devet i juri onu jubilarnu, desetu.

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