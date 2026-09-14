TUGA! Preminuo Željko Tomašević u 49.godini života

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Tomašević je imao 48 godina, a vest o njegovoj smrti posebno je potresna jer je do poslednjih dana bio uz teren i potpuno posvećen poslu. Još pre samo dva dana govorio je kao trener Grblja uoči utakmice sa Lovćenom, analizirao igru svog tima i pričao o onome što ekipu očekuje u narednom periodu.

Na klupu Grblja stigao je ovog leta, sa zadatkom da ekipu iz Radanovića vrati u društvo najboljih. Preuzeo je tim nakon odlaska Ivana Brnovića u Dečić, a iza njega je već tada stajalo veliko iskustvo stečeno u Crnoj Gori i inostranstvu.

- Njegova trenerska priča bila je gotovo neraskidivo vezana za crnogorski fudbal još od njegovih prvih godina nakon obnove nezavisnosti. Tomašević je 2008, sa samo 29 godina, postao najmlađi trener u crnogorskom fudbalu kada je preuzeo prvi tim Iskre. U Danilovgradu je proveo pet godina, nakon čega je radio na Cetinju, u Mladosti DG, Komu i Ibru. Put ga je potom odveo van Crne Gore. Radio je u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji, a četiri godine proveo je u Kataru kao trener B tima Al Ahlija, gde je njegov posao bio pre svega razvoj i priprema igrača za prvi tim. Sarađivao je sa Nebojšom Jovovićem, portugalskim trenerom Pepom i Igorom Bišćanom. UEFA Pro licencu stekao je 2016. godine, nakon što je u okviru školovanja obavio i dvonedeljno stažiranje u švedskom Malmeu. Njegov diplomski rad bio je posvećen organizaciji, stručnom radu prvog tima i omladinskog pogona tog kluba", piše RTCG.

Prošle godine vratio se u Crnu Goru nakon šest godina provedenih u inostranstvu. Tada je govorio da je prošao gotovo sve trenerske stepenice i da želi znanje stečeno napolju da prenese crnogorskom fudbalu. Povratak je imao i snažan porodični razlog – želeo je da bude bliže ćerki Maši Tomašević, crnogorskoj reprezentativki koja je karijeru nastavila u Interu.

"Fudbal mu je, uostalom, bio mnogo više od posla. Počeo je sa mlađim kategorijama, decenijama ostao uz teren, radio sa mladim igračima, prolazio kroz različite nivoe domaćeg fudbala i odlazio u inostranstvo da bi se na kraju ponovo vratio kući. Ovog leta je sa Grbljem počeo još jednu fudbalsku priču. Imao je plan, ekipu koju je tek gradio i sezonu koja je praktično tek počela. Nažalost, poslednju utakmicu Željko Tomašević odigrao je prerano", navodi RTCG.