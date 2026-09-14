Sudijska komisija priznala grešku: Mančester je pokraden!
Ovako nešto se dugo nije desilo u okršaju gradskih rivala.
Sudijska organizacija engleske Premijer lige, Pro Ref, priznala je "grešku u proceni" nakon što je priznat gol fudbalera Mančester sitija Erlinga Halanda u pobedi protiv Mančester junajteda na meču četvrtog kola Premijer lige, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
Fudbaleri Mančester sitija pobedili su u nedelju na "Old trafordu" ekipu Mančester junajteda rezultatom 1:0, a jedini gol na meču postigao je Haland u 60. minutu posle centaršuta Joška Gvardiola.
Britanski mediji podsećaju da je ovaj gol najpre poništen zbog ofsajda Halanda, ali je posle VAR provere prvobitna odluka sudije na terenu promenjena, jer je procenjeno da je napadač Mančester sitija bio u dozvoljenoj poziciji zahvaljujući položaju kopačke fudbalera domaćeg tima Patrika Dorgua.
Međutim, povela se debata o tome da li je fudbaler Mančester sitija Enco Fernandez bio u ofsajd poziciji tokom akcije koja je prethodila golu i da li je uticao na igru pošto je pokušao da igra loptom.
"Utvrđeno je da Fernandez nije igrao loptom, što znači da je svaka odluka o ofsajdu u takvoj situaciji stvar subjektivne procene. Ipak, u ovom slučaju, VAR nije prepoznao verovatan uticaj njegove pozicije i trebalo je da preporuči pregled snimka na terenu", naveo je Pro Ref u saopštenju.
Iz Pro Ref-a su naveli i da su kontaktirali Mančester junajted kako bi priznali "grešku u proceni" u vezi sa pobedničkim golom i dodali da će da usledi detaljna analiza ovog incidenta.
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