Zvezdaši ovo nikako nisu želeli da vide: Aris razbio crveno-bele na turniru na Kipru

KOŠARKAŠI Crvene zvezde sa dva poraza okončali su turnir na Kipru. Posle Olimpijakosa bolji od crveno-belih bio je i Aris koji je ubedljivo slavio sa 98:74 (34:18, 17:22, 22:17, 25:17).

FOTO:KK Crvena zvezda

Već na samom početku utakmicu pojavio se veliki peh za Ibona Navara. U prvom minutu utakmice je Semi Odželej izvrnuo skočni zglob i nije se vraćao na teren do kraja. Takođe, u igru nije ulazio Patrik Boldvin.

Od početka do kraja meča je dominirao tim iz Soluna. Ekipa Vasilisa Spanulisa igrala je veoma agresivno. Takav pristup kao da je iznenadio Beograđane koji su izgubili veliki broj lopti iz kojih je protivnik postigao pregršt lakih poena.

Odbrana je bila baš problematična na ovom susretu. To se najbolje videlo nakon prve četvrtine u kojoj su crveno-beli primili čak 34 poena. Napad nije funkcionisao kao na prethodnim utakmicama. Zvezda nije imala nijednog pravog raspoloženog igrača.

Posle 20 minuta igre Aris je imao +11 - 51:40. Ništa se nije promenilo u nastavku. Iako se očekivala reakcije ekipe iz Beograda, klub iz Soluna je nastavio da dominira.

Koliko je dominirao tim iz Grčke može da se vidi i po tome da je ukrao čak 19 lopti na ovoj utakmici.

Početak sezone je iza ugra, tačnije 24. septembra i moraće Ibon Navaro da popravi neke stvari pred prvi okršaj sa Žalgirisom u "Beogradskoj areni".

Aris je vrlo rano stekao dvocifrenu prednost i održavao ju je tokom celog duela. Samo u nekoliko navrata su crveno-beli spustili na ispod 10 razlike, ali brzo bi grčki klub ce vratio na staro.

Crvena zvezda će imati priliku da se revanšira timu Vasilisa Spanulisa. Nova utakmica ovih ekipa zakazana je za 18. septembar u dvorani "Aleksandar Nikolić".

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