REAL SE POJAČAO IZ NBA: Košarkaš Bostona stigao u Madrid
Ukrajinski košarkaš Maks Šulga potpisao je dvogodišnji ugovor sa Realom, saopštio je danas madridski klub.
Šulga (24) je prošle sezone za Boston odigrao 11 utakmica u NBA ligi, a potom je u Razvojnoj ligi nastupao za Mejn Seltikse gde je prosečno beležio 15,7 poena, 6,7 asistencija i 4,4 skoka po meču.
Šulga je 2025. godine izabran kao 57. pik u drugoj rundi NBA drafta od strane Orlanda, a potom je prosleđen u Boston.
On je rođen u Kijevu, a sa 11 godina preselio se u Leon gde je prošao špansku školu košarke. Ukrajinski košarkaš je pet sezona igrao u NCAA ligi za Univerzitete Juta Stejt i VCU.
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