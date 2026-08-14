REAL SE POJAČAO IZ NBA: Košarkaš Bostona stigao u Madrid

Ukrajinski košarkaš Maks Šulga potpisao je dvogodišnji ugovor sa Realom, saopštio je danas madridski klub.

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Šulga (24) je prošle sezone za Boston odigrao 11 utakmica u NBA ligi, a potom je u Razvojnoj ligi nastupao za Mejn Seltikse gde je prosečno beležio 15,7 poena, 6,7 asistencija i 4,4 skoka po meču.

Šulga je 2025. godine izabran kao 57. pik u drugoj rundi NBA drafta od strane Orlanda, a potom je prosleđen u Boston.

On je rođen u Kijevu, a sa 11 godina preselio se u Leon gde je prošao špansku školu košarke. Ukrajinski košarkaš je pet sezona igrao u NCAA ligi za Univerzitete Juta Stejt i VCU.