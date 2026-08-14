Košarka

REAL SE POJAČAO IZ NBA: Košarkaš Bostona stigao u Madrid

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 08. 2026. u 16:56

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Ukrajinski košarkaš Maks Šulga potpisao je dvogodišnji ugovor sa Realom, saopštio je danas madridski klub.

РЕАЛ СЕ ПОЈАЧАО ИЗ НБА: Кошаркаш Бостона стигао у Мадрид

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Šulga (24) je prošle sezone za Boston odigrao 11 utakmica u NBA ligi, a potom je u Razvojnoj ligi nastupao za Mejn Seltikse gde je prosečno beležio 15,7 poena, 6,7 asistencija i 4,4 skoka po meču.

Šulga je 2025. godine izabran kao 57. pik u drugoj rundi NBA drafta od strane Orlanda, a potom je prosleđen u Boston. 

On je rođen u Kijevu, a sa 11 godina preselio se u Leon gde je prošao špansku školu košarke. Ukrajinski košarkaš je pet sezona igrao u NCAA ligi za Univerzitete Juta Stejt i VCU.

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