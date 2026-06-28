Politika

"HVALA VAM TEODORA ŠTO BRANITE I ČUVATE NAŠU ZEMLJU" Vučića oduševila devojka koja upravlja sistemom "Mistral"

В.Н.

28. 06. 2026. u 10:53

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazi naoružanje Vojske Srbije u Batajnici, a posebno je značajno to što žene imaju aktivnu ulogu u Vojsci Srbije. Jedna od njih je i vojnik Teodora Stanković.

ХВАЛА ВАМ ТЕОДОРА ШТО БРАНИТЕ И ЧУВАТЕ НАШУ ЗЕМЉУ Вучића одушевила девојка која управља системом Мистрал

FOTO: Novosti

Vučića je posebno oduševilo kada je video devojku koja upravlja sistemom "Mistral".

- Kako joj je ime? Teodora Stanković. Hvala vam Teodora što branite i čuvate našu zemlju - rekao je predsednik, na šta je pozdravljen sa: "Služimo Srbiji!"

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