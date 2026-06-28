DANAS GAĐAMO "ATAKOM" SA HELIKOPTERA Vučić sa pilotima: Najviše volim kada je u našim rukama Mi-35, jer ima poseban, zlokoban zvuk

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici i tom prilikom je pregledao borbene helikoptere i razgovarao sa pilotima.

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- Danas gađamo "Atakom" sa helikoptera. Najviše u svetu volim kada je u našim rukama Mi-35, jer ima poseban, vrlo nezgodan, zlokoban zvuk. Opasna mašina - rekao je predsednik.

Predsednika su izvestili da su upravo ovakvim helikopterima na Bliskom istoku obarani dronovi, kao i da je to ekonomično sredstvo zato što je topovska municija jeftina.

- Za razliku od "Pancira" je pokretljiviji - kazao je Vučić.