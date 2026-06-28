"U MARTU KREĆE VEOMA KRATKO SLUŽENJE VOJNOG ROKA" Vučić istakao koliko je Vojska Srbije snažna, ali da će biti još jača
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da u martu kreće služenje veoma kratkog vojnog roka.
Ističe da je naša vojska sve snažnija, a biće još jača kad krene vojni rok.
- To će dodatno da pojača naše vojne kapacitete. Krećemo u martu sa služenjem veoma kratkog vojnog roka. To će doneti mnogo više odgovornosti, ozbiljnosti, drugačijeg sagledavanja života - naveo je on.
U razgovoru sa vojnicima i oficirima Vučić se uvek interesovao odakle su poreklom, a kada mu je više njih reklo da je sa juga, predsednik je kratko prokomentarisao:
- Da nam nema juga Srbije, ne bi nam ni vojske bilo.
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