OBRT ZA OBRTOM! Zbog Miloša Teodosića otišao iz Crvene zvezde, a sada...
ROKADE na Malom Kalemegdanu!
Nakon što je Crvena zvezda planirala Miloša Teodosića za sportskog direktora kluba znalo se da više nema mesta za Milana Dozeta. Ruku na srce spekulisalo se da je sam Dozet podneo ostavku odmah nakon eliminacije od Partizana u ABA ligi, ali ništa nije bilo ozvaničeno do povratka Teodosića.
I kada se Miloš vratio u crveno-bele odaje svi su videli leđa Dozetu, ali... Kako "Sportske.net" saznaju, Milan Dozet ostaje u Zvezdi. Naime, nakon serija internih razgovora unutar kluba, gde je procenjeno da bi potpuni odlazak čoveka koji do detalja poznaje klupski sistem bio gubitak na operativnom planu. Ključni preokret dogodio se nakon razgovora i dogovora u kojem su glavne uloge imali sam Miloš Teodosić, kao novi šef sportskog sektora, ali i Dragoljub Avramović, šef mlađih kategorija Crvene zvezde.
Nakon zajedničke analize, doneta je odluka da Dozet ostane na Malom Kalemegdanu, ali da se njegov fokus u potpunosti izmesti iz pritiska koji nosi prvi tim. On će u narednom periodu biti maksimalno posvećen radu sa mlađim kategorijama crveno-belih, pišu "Sportske.net".
Na ovaj način, Crvena zvezda je uspela da jednim potezom reši dva velika pitanja: Teodosić je dobio potpuno odrešene ruke i mir da sa novim šefom struke Ibonom Navarom kroji roster za narednu sezonu, dok je sistem mlađih kategorija dobio iskusnog operativca koji će raditi u tišini, daleko od svetala reflektora i pritiska javnosti koji je obeležio prethodni period.
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