"Nedojstaće mi ovo..." Oglasio se Arijan Lakić pred meč Partizan - Baskonija

Košarkaš Partizana Arijan Lakić izjavio je danas pred utakmicu poslednjeg, 38. kola Evrolige da "crno-beli" žele da pobedom završe učešće u ovosezonskom takmičenju.

Foto: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 20.30 časova Baskoniju u Beogradskoj areni.

"Nedostajaće mi ovo. Uživanje je igrati Evroligu. S jedne strane mi je žao što se sezona za nas završava, ali mi moramo da damo sve od sebe i ne razmišljamo o drugim stvarima. Sezonu treba da završimo pobedom, damo sve od sebe i pred našim navijačima pokažemo da smo gladni za nastavak sezone", rekao je Lakić na konferenciji za novinare.

On je naveo da je "crno-beli" moraju da zaustave brzu igru Baskonije.

"Moramo ovo sutra da odradimo kako treba pa da razmišljamo o ovome što nam predstoji. Baskoniju treba da usporimo, igraju brzo i veoma dobro u poslednje vreme. Imaju osam pobeda zaredom i oni su gladni, žele da pobedom završe takmičenje, ali mi želimo da im pokažemo da smo spremni da im prekinemo taj niz", izjavio je Lakić.

Košarkaš Partizana Tonje Džekiri rekao je da Baskonija ima veoma dobar tim, koji igra dobro u tranziciji.

"Imamo zbog čega da igramo, ovo je i priprema za plej-of ABA lige. Oni igraju sjajno, vezali su osam pobeda u Evroligi i ACB ligi, veoma su dobri. Biće to dobar test za nas pred meč sa Crvenom zvezdom. Igramo i za naše navijače, koje mnogo poštujemo. Svaki dan su tu, imaju velika očekivanja od nas. Moramo da igramo dobru košarku i pokušamo da pobedimo", poručio je Džekiri.

On je istakao je da se dobro oseća posle povrede kolena.

"Dobro se osećam, imao sam problema sa povredom kolena, ali sad je sve super. Trenirao sam bez proteze, koleno je dobro i uzbuđen sam što sam se vratio", naveo je Džekiri.

Partizan se nalazi na 16. mestu na tabeli Evrolige sa 15 pobeda i 22 poraza, dok je Baskonija na 17. poziciji sa učinkom 13-24.

