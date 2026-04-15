Šok za Lejkerse! Loše vesti za tim iz Los Anđelesa a tiču se Luke Dončića

Pričalo se da se Luka Dončić oporavio od povrede zadnje lože u Španiji i da postoji mogućnost da zaigra u prvom kolu plej ofa protiv Hjustona., međutim od toga neće biti ništa.

Džej Džej Redik trener Lejkersa, demantovao je priču o „španskom čudu“ i povratku Luke na parket već za prvi meč sa Hjustonom.

„Luka Dončić i Ostin Rivs će biti van terena na neodređeno vreme. Do kraja ove nedelje neću vam davati nikakve inforamcije o njima. Spremamo strategiju bez njih dvojice. Očekujemo da ostali igrači daju još veći doprinos" rekao je Redik.

Serija počinje u subotu i jasno je da Luka neće igrati na prvoj utakmici, a po tonu kako je govorio jasno je da prvi strelac NBA lige gotovo sigurno neće biti u kombinaciji do kraja prve runde plej ofa.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?