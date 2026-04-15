Košarka

Šok za Lejkerse! Loše vesti za tim iz Los Anđelesa a tiču se Luke Dončića

Filip Milošević

15. 04. 2026. u 17:10

Pričalo se da se Luka Dončić oporavio od povrede zadnje lože u Španiji i da postoji mogućnost da zaigra u prvom kolu plej ofa protiv Hjustona., međutim od toga neće biti ništa.

Шок за Лејкерсе! Лоше вести за тим из Лос Анђелеса а тичу се Луке Дончића

AP Photo/Lynne Sladky

Džej Džej Redik trener Lejkersa, demantovao je priču o „španskom čudu“ i povratku Luke na parket već za prvi meč sa Hjustonom.

„Luka Dončić i Ostin Rivs će biti van terena na neodređeno vreme. Do kraja ove nedelje neću vam davati nikakve inforamcije o njima. Spremamo strategiju bez njih dvojice. Očekujemo da ostali igrači daju još veći doprinos" rekao je Redik.

Serija počinje u subotu i jasno je da Luka neće igrati na prvoj utakmici, a po tonu kako je govorio jasno je da prvi strelac NBA lige gotovo sigurno neće biti u kombinaciji do kraja prve runde plej ofa.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima
Ostali sportovi

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

15. 04. 2026. u 17:41

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima
Ostali sportovi

0 2

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

15. 04. 2026. u 17:41

Politika
Tenis
Fudbal
Braća Srbi su nam objavila rat! Čuveni ruski medij se našalio (a nećete verovati ko je za sve kriv)

"Braća Srbi su nam objavila rat!" Čuveni ruski medij se našalio (a nećete verovati ko je za sve kriv)