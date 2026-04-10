GROBARI U NEVERICI! Partizan pao na ispitu! Istorijski uspeh čekan 33 godine! (VIDEO)

Crno-bele dame doživele veliki udarac.

Košarkašice Studenta ispisale su istoriju – pobedom nad Partizanom u Čairu sa 84:76 izborile su plasman u finale plej-ofa i napravile jedan od najvećih uspeha kluba!

Pred oko 1.000 gledalaca, u jednoj od najposećenijih utakmica ženske klupske košarke u novijoj istoriji Niša, ekipa Aleksandra Jovanovića pokazala je karakter, kvalitet i pobednički mentalitet kada je bilo najpotrebnije.

Student je bolje otvorio meč i poveo sa 6:0, ali je Partizan brzo uzvratio i preokrenuo, pa je prva četvrtina završena u egalu (17:17). U drugoj deonici vodila se izjednačena borba, uz blagu prednost gošći koje su na poluvreme otišle sa dva poena viška (33:35).

Prelomni period bila je treća četvrtina u kojoj je Student potpuno nadigrao rivala. Agresivnom odbranom i sigurnim napadom Nišlijke su preuzele kontrolu, stekle dvocifrenu prednost i u poslednjih deset minuta ušle sa plus devet.

Drama je kulminirala u završnici. Partizan je uspeo da se vrati i izjednači, ali je ključni trenutak usledio nešto više od četiri minuta pre kraja, kada je zbog pete lične greške teren morala da napusti Nevena Vučković, uz veliko nezadovoljstvo domaćih zbog sudijske odluke. U tom trenutku Student je ostao sa samo jednom visokom igračicom i četiri beka na terenu.

Upravo tada, kada su mnogi pomislili da je momentum na strani gošći, Student je pokazao ono što krasi velike ekipe – karakter. Na krilima Hristine Marjanović, Nadežde Nedeljkov i Teodore Ćulibrk, Nišlijke su odbile nalet i u neizvesnoj završnici sačuvale prednost. Ključna odbrana se desila na 24 sekunde pre kraja i potom je sigurna sa slobodnih bacanja bila Nedeljkov, prelomili su meč i doneli veliko slavlje u Čairu.

Najefikasnija u redovima Studenta bila je Hristina Marjanović sa 22 poena, uz po četiri asistencije i osvojene lopte. Nadežda Nedeljkov dodala je 21 poen, dok je Kijara Smit ubacila 13. Ketrin Brigs upisala je 10 poena i 7 skokova, Nevena Vučković 9 poena i 11 skokova, a Teodora Ćulibrk 9 poena, od kojih je većina došla u završnici meča.

Kod Partizana najzapaženije su bile Ana Perić i Franka Varežao sa po 18 poena, dok je Blaža Čeh dodala 12.

Neizmeran doprinos pobedi dao je trener Aleksandar Jovanović, čija su taktička

Student je tako ponovio uspeh iz 1993. godine, kada je pod imenom Viner Broker igrao finale prvenstva. Ova generacija već je ostavila dubok trag – klub se posle 44 godine vratio na evropsku scenu, upisao četiri pobede u Evrokupu, a sada stigao i do borbe za titulu.

