VELIKI POSAO BARSELONE: Katalonci postigli usmeni dogovor sa dva vrhunska centra, Veseli u Partizanu?

Barselona uveliko radi na formiranju tima za narednu sezonu. I, kako renomirani "Encesatando" javlja, već dva potpisa je usmeno dogovorila.

U pitanju su košarkaš Milana Džoš Nibo i centar Žalgirisa Mozes Rajt. Nibo puni 29, a Rajt 28 godina i od njih se očekuje da dominiraju u narednih četiri ili pet sezona.

To znači i da bi "leteći Čeh" Jan Veseli mogao karijeru da nastavi u Partizanu.

Čehu na leto ističe ugovor, i malo je verovatno da će on, Vili Ernangomez i Mustafa Fal ostati na španskom priobalju i naredne sezone. Spekulacije o povratku 35-godišnjaka u Srbiju aktuelne su odavno, međutim deluje da bi sada bila poslednja i idealna prilika da novom epizodom u Beogradu zaokruži bogatu karijeru.

