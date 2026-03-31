Košarka

VELIKI POSAO BARSELONE: Katalonci postigli usmeni dogovor sa dva vrhunska centra, Veseli u Partizanu?

Filip Milošević

31. 03. 2026. u 16:38

Barselona uveliko radi na formiranju tima za narednu sezonu. I, kako renomirani "Encesatando" javlja, već dva potpisa je usmeno dogovorila.

FOTO: Profimedia

U pitanju su košarkaš Milana Džoš Nibo i centar Žalgirisa Mozes Rajt. Nibo puni 29, a Rajt 28 godina i od njih se očekuje da dominiraju u narednih četiri ili pet sezona.

To znači i da bi "leteći Čeh" Jan Veseli mogao karijeru da nastavi u Partizanu.

Čehu na leto ističe ugovor, i malo je verovatno da će on, Vili Ernangomez i Mustafa Fal ostati na španskom priobalju i naredne sezone. Spekulacije o povratku 35-godišnjaka u Srbiju aktuelne su odavno, međutim deluje da bi sada bila poslednja i idealna prilika da novom epizodom u Beogradu zaokruži bogatu karijeru.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

31. 03. 2026. u 22:31

Politika
Tenis
Fudbal
EVOLUCIJA ČUVANJA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija

