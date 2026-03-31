CILJ JE PLASMAN NA EVROBASKET: Košarkašice Srbije dobile protivnice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo
ŽENSKA košarkaška reprezentacija Srbije igraće u grupi L kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine protiv Grčke, Slovačke i Holandije, određeno je žrebom u švajcarskom Mijeu.
Plasman na kontinentalno takmičenje 2027. godine izboriće dve prvoplasirane reprezentacije iz grupe.
Selektor košarkašica Srbije Miloš Pavlović rekao je da je žreb bio dobar, kao i da je cilj da se izbori plasman na Evropsko prvenstvo.
- Smatram da smo u grupi dobili ekipe sa kojima može da se igra. Ono što je dobro jeste da imamo vremena da se spremimo, sa druge strane i protivnici takođe. Ima puno stvari koje će uticati do novembra i prvih utakmica, forma igrača, ko će moći da se odazove. S obzirom na to da je naš cilj plasman na Evropsko prvenstvo, pristup mora da bude takav da, ko god da nam je protivnik, moramo da uradimo sve da ga pobedimo. Biće teško, ali smo spremni za izazove - izjavio je Pavlović, a prenosi sajt KSS.
Reprezentacije su u kvalifikacijama podeljene u šest grupa sa po četiri selekcije. Igraće se dva kvalifikaciona "prozora" u novembru 2026. godine i februaru 2027, u kome će svaka reprezentacija odigrati po tri utakmice.
Domaćini FIBA Evropskog prvenstva u košarci za žene od 16. do 27. juna 2027. godine biće Belgija, Finska, Litvanija i Švedska.
