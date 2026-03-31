"LUDILO" U GRČKOJ: Panatinaikos tražio da se oduzme pasoš košarkašu Olimpijakosa

Panatinaikos je poslao zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova da se košarkašu Olimpijakosa Tomasu Vokapu oduzme grčki pasoš.

FOTO: Profimedia

„Gazzetta“ navodi da su „zeleni“ poslali zvaničan zahtev za opoziv državljanstva koje je košarkaš Olimpijakosa dobio pre tri godine, kada je naturalizovan i stekao pravo da igra za reprezentaciju Grčke.

Američki plejmejker iz Teksasa poslednji put je nastupio za nacionalni tim Grčke 6. avgusta 2024. na Olimpijskim igrama u Parizu.

Panatinaikos dodatno ističe da se u praksi pokazalo da Vokap nije doneo nikakav poseban doprinos:

reprezentacija nije ostvarila značajne rezultate dok je on igrao;

od avgusta 2024. više uopšte nije nastupao za nacionalni tim;

Zbog toga klub traži da Ministarstvo, koje je prvobitno odobrilo državljanstvo, sada pokrene i postupak njegovog oduzimanja.

Na kraju, Panatinaikos podseća i na Vokapovu izjavu iz trenutka kada je dobio pasoš:

„Moja želja da pomognem je prirodna i obavezujem se da, ukoliko u budućnosti odbijem da pružim svoje usluge, prava koja sam dobio pasošem mogu biti ukinuta od strane grčke države.“

