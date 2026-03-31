Košarka

"LUDILO" U GRČKOJ: Panatinaikos tražio da se oduzme pasoš košarkašu Olimpijakosa

Filip Milošević

31. 03. 2026. u 17:21

Panatinaikos je poslao zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova da se košarkašu Olimpijakosa Tomasu Vokapu oduzme grčki pasoš.

ЛУДИЛО У ГРЧКОЈ: Панатинаикос тражио да се одузме пасош кошаркашу Олимпијакоса

FOTO: Profimedia

„Gazzetta“ navodi da su „zeleni“ poslali zvaničan zahtev za opoziv državljanstva koje je košarkaš Olimpijakosa dobio pre tri godine, kada je naturalizovan i stekao pravo da igra za reprezentaciju Grčke.

Američki plejmejker iz Teksasa poslednji put je nastupio za nacionalni tim Grčke 6. avgusta 2024. na Olimpijskim igrama u Parizu.

Panatinaikos dodatno ističe da se u praksi pokazalo da Vokap nije doneo nikakav poseban doprinos:

reprezentacija nije ostvarila značajne rezultate dok je on igrao;
 od avgusta 2024. više uopšte nije nastupao za nacionalni tim;

Zbog toga klub traži da Ministarstvo, koje je prvobitno odobrilo državljanstvo, sada pokrene i postupak njegovog oduzimanja.

Na kraju, Panatinaikos podseća i na Vokapovu izjavu iz trenutka kada je dobio pasoš:

„Moja želja da pomognem je prirodna i obavezujem se da, ukoliko u budućnosti odbijem da pružim svoje usluge, prava koja sam dobio pasošem mogu biti ukinuta od strane grčke države.“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)
Tenis

0 1

Novak Đoković podržao BiH (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković prisustvuje današnjoj utakmici Bosne i Hercegovine i Italije u Zenici, koja će nam dati odgovor na pitanje koja od ove dve reprezentacije će se prvi put posle 12 godina plasirati na Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se ovog leta igra u SAD, Kanadi i Meksiku.

31. 03. 2026. u 22:31

Politika
Tenis
Fudbal
