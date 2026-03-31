"LUDILO" U GRČKOJ: Panatinaikos tražio da se oduzme pasoš košarkašu Olimpijakosa
Panatinaikos je poslao zahtev Ministarstvu unutrašnjih poslova da se košarkašu Olimpijakosa Tomasu Vokapu oduzme grčki pasoš.
„Gazzetta“ navodi da su „zeleni“ poslali zvaničan zahtev za opoziv državljanstva koje je košarkaš Olimpijakosa dobio pre tri godine, kada je naturalizovan i stekao pravo da igra za reprezentaciju Grčke.
Američki plejmejker iz Teksasa poslednji put je nastupio za nacionalni tim Grčke 6. avgusta 2024. na Olimpijskim igrama u Parizu.
Panatinaikos dodatno ističe da se u praksi pokazalo da Vokap nije doneo nikakav poseban doprinos:
reprezentacija nije ostvarila značajne rezultate dok je on igrao;
od avgusta 2024. više uopšte nije nastupao za nacionalni tim;
Zbog toga klub traži da Ministarstvo, koje je prvobitno odobrilo državljanstvo, sada pokrene i postupak njegovog oduzimanja.
Na kraju, Panatinaikos podseća i na Vokapovu izjavu iz trenutka kada je dobio pasoš:
„Moja želja da pomognem je prirodna i obavezujem se da, ukoliko u budućnosti odbijem da pružim svoje usluge, prava koja sam dobio pasošem mogu biti ukinuta od strane grčke države.“
