EVROLIGA SAOPŠTILA: Kažnjen KK Partizan!

Disciplinska komisija košarkaške Evrolige novčano je kaznila Partizan sa ukupno 20.000 evra zbog incidenata navijača na utakmicama protiv Asvela i Valensije, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

FOTO: Tanjug

Košarkaši Partizana su 24. marta u Beogradskoj areni pobedili Asvel rezultatom 79:78 u meču 33. kola Evrolige.

"Partizan je kažnjen sa 8.000 evra zbog incidenata, koji su napravili navijači domaćeg tima na meču protiv Asvela, a na osnovu člana 29.2.g) Disciplinskog kodeksa Evrolige", saopšteno je iz Evrolige.

Partizan je 27. marta u Beogradskoj areni posle produžetaka pobedio Valensiju rezultatom 110:104 u utakmici 34. kola Evrolige.

"Partizan je kažnjen sa 12.000 evra zbog incidenata koje su napravili navijači domaćeg tima na utakmici protiv Valensije, a na osnovu člana 29.2.g) Disciplinskog kodeksa Evrolige", navodi se u saopštenju.

