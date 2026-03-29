VIŠE SE NE VERUJE TOLIKO U ZVEZDU: Superkompjuter izračunao kolike su šanse crveno-belih za Top 6
CRVENA zvezda se bori za što bolji plasman u Evroligi, a superkompjuter je izračunao kolike su šanse crveno-belih da se nađu u Top 6.
Klubu sa Malog Kalemegdana daje se samo 11% da budu direktno u četvrtfinalu. Jasno da neće biti lako ostvariti taj poduhvat, ali nije nemoguće da se to ostvari.
Navodi se da je za takav poduhvat potrebno ostvariti 23 trijumfa, što znači da tim iz Beograda mora da slavi u svakoj utakmici do kraja.
Takođe, superkompjuter veruje da će Zvezda biti u Top 10, pošto su šanse da se to ostvati 79%.
Izabranici Saše Obradovića trenutno imaju učinak 19-15, baš kao i Monako. Ispred njih sa pobedom više - Barselona, Panatinaikos, Žalgiris i Hapoel.
Crveno-beli do kraja utakmice imaju još četiri utakmici. Kod kuće igraju protiv Partizana i Pariza, a gostuju Asvelu i Real Madridu.
