VIŠE SE NE VERUJE TOLIKO U ZVEZDU: Superkompjuter izračunao kolike su šanse crveno-belih za Top 6

CRVENA zvezda se bori za što bolji plasman u Evroligi, a superkompjuter je izračunao kolike su šanse crveno-belih da se nađu u Top 6.

Klubu sa Malog Kalemegdana daje se samo 11% da budu direktno u četvrtfinalu. Jasno da neće biti lako ostvariti taj poduhvat, ali nije nemoguće da se to ostvari.

EuroLeague playoff picture is shifting fast 📈

Here’s what today’s simulations show (Mar 29):



🔒 Top 4 almost locked

🇹🇷 Fenerbahçe | 🇬🇷 Olympiacos | 🇪🇸 Real Madrid



⚔️ 4th spot up for grabs

🇪🇸 Valencia 36%

🇱🇹 Žalgiris 25%

🇬🇷 Panathinaikos 25%



🔥 Top 6 race wide open

23 wins… pic.twitter.com/OWPHSD7qGN — Figurei8ht (@Figurei8ht) March 29, 2026

Navodi se da je za takav poduhvat potrebno ostvariti 23 trijumfa, što znači da tim iz Beograda mora da slavi u svakoj utakmici do kraja.

Takođe, superkompjuter veruje da će Zvezda biti u Top 10, pošto su šanse da se to ostvati 79%.

Izabranici Saše Obradovića trenutno imaju učinak 19-15, baš kao i Monako. Ispred njih sa pobedom više - Barselona, Panatinaikos, Žalgiris i Hapoel.

Crveno-beli do kraja utakmice imaju još četiri utakmici. Kod kuće igraju protiv Partizana i Pariza, a gostuju Asvelu i Real Madridu.

