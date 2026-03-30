ATAMAN BESAN POSLE VELIKOG DERBIJA: Ovo je bilo pozorište, a ne košarkaška utakmica!
OLIMPIJAKOS je pobedio Panatinaikos (101:94) u velikom grčkom derbiju, a posle utakmice ljut je bio trener "zelenih" Ergin Ataman.
Ovaj duel obeležio je sukob u kom su se našli Tajler Dorsi i Kendrik Nan. Epilog svega bilo je isključenje za oba košarkaša.
Turski stručnjak za to krivi sudije i imao je šta da kaže posle ovog susreta.
- Ovo je bilo pozorište, a ne košarkaška utakmica. Ne možemo danas da pričamo o košarci - rekao je Ataman za grčki "ERT".
Olimpijakos je ubedljivo prvi u tamošnjem prvenstvu sa učinkom 21-0, dok je Panatinaikos na drugom mestu sa 17-5.
