Košarka

ATAMAN BESAN POSLE VELIKOG DERBIJA: Ovo je bilo pozorište, a ne košarkaška utakmica!

Časlav Vuković

30. 03. 2026. u 21:13

OLIMPIJAKOS je pobedio Panatinaikos (101:94) u velikom grčkom derbiju, a posle utakmice ljut je bio trener "zelenih" Ergin Ataman.

FOTO: Profimedia

Ovaj duel obeležio je sukob u kom su se našli Tajler Dorsi i Kendrik Nan. Epilog svega bilo je isključenje za oba košarkaša. 

Turski stručnjak za to krivi sudije i imao je šta da kaže posle ovog susreta.

- Ovo je bilo pozorište, a ne košarkaška utakmica. Ne možemo danas da pričamo o košarci - rekao je Ataman za grčki "ERT".

Olimpijakos je ubedljivo prvi u tamošnjem prvenstvu sa učinkom 21-0, dok je Panatinaikos na drugom mestu sa 17-5.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
