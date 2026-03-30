REVANŠ BEZ KAMATE! Zvezda gazila Dubai, pa strepela do kraja! ABA liga dobija novog lidera?!

Crveno-beli se "osvetili" za ubedljiv poraz iz Zetre.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Dubai rezultatom 84:82 (25:15, 22:18, 16:27, 21:22) u petom kolu TOP 8 ABA lige.

Na taj način, tim sa Malog Kalemegdana se revanširao gostima za poraz iz prethodnog regionalnog meča, koji su nedavno doživeli u sarajevskoj Zetri (91:114).

Iako je stručni štab Beograđana odlučio da u ovom meču odmori kvartet asova (nisu igrali Miler Mekintajer, Moneke, Odželej i Motiejunas), domaći su uspeli da dođu do novog trijumfa i vrate se na treću poziciju abaligaške tabele.

Od prvih 12 poena Zvezde, polovinu je dao Hasijel Rivero, u kome je trener Obradović dobio veliko pojačanje pred finiš evroligaške sezone.

Uvodna četvrtina donela je rezultatsku klackalicu, gde nijedna ekipa nije uspevala da se dugo „odlepi“. Držali su crveno-beli konstantno vođstvo, da bi onda serijom 10:0 stigli do prve dvocifrene prednosti na kraju prvog kvartala – 25:15.

Početkom druge deonice, to vođstvo je naraslo na +17 (32:15), jer se serija nastavila na 16:0! Nisu mogli igrači Dubaija ništa da pogode, dok je tim Saše Obradovića koristio svaku grešku protivnika. Tek u 14. minutu, zakucavanjem Kabengelea Dubai je prekinuo niz od šest ipo minuta bez poentiranja!

Na 20 sekundi pre kraja prvog dela, koševima Dobrića sa bacanja, Zvezda je došla do prednosti od 16 poena viška (47:31). Ipak, Aleksa Avramović je uspeo da poentira i donekle ublaži minus na kraju prvih 20 minuta na 47:33.

Nije se predavao Dubai. U nastavku meča su serijom 16:0 uspeli izabranici Jurice Golemca da se približe domaćinu na samo poen zaostatka (55:54). Trojkom Batlera, Zvezda je prekinula ovaj neprijatan niz i veliki broj promašenih šuteva, dok je sa bacanja odgovorio Kalinić za novu seriju Beograđana od 5:0.

Odgovorio je Dubai na isti način, sa pet vezanih koševa, pa je opet usledila drama u Pioniru. Međutim, poenima Džordana Nvore, Zvezda je u poslednjih 10 minuta ušla vođstvom 63:60.

Koševima Petruševa (2+1), gosti su na početku poslednjeg kvartala od -17 stigli do izjednačenja (63:63). Ali je istom merom na drugoj strani uzvratio Stefan Miljenović.

Tehnička greška Rajta odredila je finiš meča, pošto je Miljenović bio nepogrešiv sa penala (69:63), a Amerikanac morao van igre zbog pete lične.

Koševima Ebuke Izundua sa penala, potom i Dobrića u kontri, crveno-beli su pobegli ponovo, sada na osam poena viška (73:65), što se ispostavilo nedostižnim za rivala.

Razigrao se u finišu Stefan Miljenović i trojkom odveo Zvezdu na +9 na dva ipo minuta, pre kraja meča (76:67). Crveno-beli su do kraja sačuvali stečenu zalihu i zasluženo slavili.

Zvezda je ovom pobedom došla do skora 16-5 i pretekla Budućnost na trećoj poziciji, dok je Dubai sada na trijumf manje od vodećeg Partizana. Ekipa iz Emirata ima skor 18-3 i ukoliko crno-beli opravdaju ulogu favorita, odnosno savladaju Bosnu, osamostaliće se na liderskoj poziciji.

Najefikasniji u pobedničkom tim bio je Stefan Miljenović sa 20 poena, dok su po 13 dali Džered Batler i Hasijel Rivero.

Kod Dubaija, ujedno i na celoj utakmici, izdominirao je Dvejn Bejkon sa 31 poenom. Srpski reprezentativac Filip Petrušev ostvario je dabl-dabl sa 16 poena i 10 skokova, dok je drugi član "orlova" Aleksa Avramović ubacio 7 koševa. Istakao se i Kabengele sa 14 poena, a dvocifren je bio i Musa sa 10 poena.

CRVENA ZVEZDA – DUBAI 84:82 (25:15, 22:18, 16:27, 21:22)

DVORANA: „Aleksandar Nikolić“. SUDIJE: Sašo Petek, Josip Radojković, Denis Hadžić.

CRVENA ZVEZDA: Miljenović 20, Batler 13, Davidovac 3, Karter 3, Kalinić 9, Dobrić 4, Rivero 13, Izundu 2, Bolomboj 3, Nvora 10, Dos Santos 4.

DUBAI: Bejkon 31, Avramović 7, Abas, Prepelič, Bertans, Anderson, Kondić 2, Musa 10, Kabengele 14, Rajt, Petrušev 16 (10sk), Kaboklo 2.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA