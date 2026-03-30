PROBLEM ZA BARCOKASA: Važan igrač Olimpijakosa se povredio protiv Panatinaikosa (VIDEO)

OLIMPIJAKOS je u velikom derbiju Grčke pobedio Panatinaikos u gostima sa 101:94, a uprkos trijumfu razlog za brigu ima trener crveno-belih Jorgos Barcokas.

Sve to zbog toga što se u finišu utakmice povredio Tajrik Džons. Centar se uhvatio za nogu i legao je na parket. Potom je uz pomoć tima otišao na klupu i poslat u bolnicu na dodatna ispitivanja.

Ovu utakmicu obeležio je sukob u kom su se našli na kraju prvog poluvremena Tajler Dorsi i Kendrik Nan i obojica su zbog toga zaradili isključenje.

Olimpijakos je ubedljivo prvi u tamošnjem prvenstvu sa učinkom 21-0, dok je Panatinaikos na drugom mestu sa 17-5.

