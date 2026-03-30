SRBIN ZALUDEO SVET: Nikola Jokić dobio vredno priznanje u NBA ligi
NIKOLA Jokić igra fenomenalno i odmah se to osetilo i u rezultatima Denvera. Nagetsi su u seriji od šest trijumfa, a Srbin je zbog svega toga dobio vredno priznanje.
On je proglašen za najboljeg igrača nedelje u Zapadnoj konferenciji, objavio je tim iz Kolarada.
Somborac je u tom periodu prosečno beležio 26 poena, 17 skokova i 14 asistencija, uz sjajan šut - 56,3% iz igre i 43,8 % za tri, a Denver je ostvario učinak 4-0.
Jokić je ovo priznanje dobio treću put ove sezone, čak 20. u karijeri. To dovoljno govori koliko je dominantan godimana unazad.
Trijumfi su omogućili Nagetsima da skoče na četvrto mesto na tabeli sa učinkom 48-28 i približe se Los Anđeles lejkersima (48-26).
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
