DRAMA u najjačoj košarkaškoj ligi sveta!

Naime, iako kalendarski gazimo kroz mart 2026. godine, NBA liga se nalazi u jeku jedne od najkontroverznijih MVP trka u modernoj istoriji. U centru pažnje je ponovo on – Nikola Jokić.

Srpski centar igra sezonu koja prkosi zakonima fizike i logike, ali uprkos brojkama koje deluju kao da su izvučene iz video igrice, put do četvrtog priznanja za najkorisnijeg igrača lige nikada nije bio neizvesniji.

Prosečno bekeži tripl-dabl ove sezone - 28,7 poena, 12,7 skokova, 10,4 asistencije, 1,4 ukradene lopte, 0,8 blokada, uz 57,3 odsto šuta iz igre. Ali, to je dovoljno tek za treće mesto u MVP trci.

- Nikola Jokić je i dalje na putu da postane prvi igrač koji će u istoj sezoni predvoditi ligu u proseku skokova i asistencija. Pored toga, gotovo je izvesno da će biti među osam najboljih strelaca lige. Jokić je takođe na pragu da sezonu završi sa prosekom tripl-dabla, što je podvig koji trenutno nijedan drugi igrač ne može ni da pokuša da dostigne. Ima dva neposredna cilja kako bi ozbiljno konkurisao za četvrtu MVP nagradu: da zadrži visok nivo igre i da nekako popravi plasman Denver Nagetsa na tabeli. Pad u poretku je trenutno glavna tačka rasprave i prednost koju Gildžes-Aleksander i Vembanjama imaju u odnosu na Jokića, barem za sada - objasnio je Šon zašto je Jokić tek treći u trci, pa podsećamo da je Denver šesti na Zapadnoj konferenciji sa 41 pobedom i 27 poraza, Oklahoma je prva sa skorom 52/15, dok je San Antonio drugi sa 49 pobeda i 18 poraza.

Šej Gildžes-Aleksander prosečno ove sezone postiže 31,8 poena, uz 4,5 skokova, 6,6 asistencija, 1,4 ukradene lopte, 0,8 blokada, a ima 55,4 odsto šuta iz igre.

- Prethodni period bio je fenomenalan za Šeja. Postavio je rekord po broju uzastopnih utakmica sa barem 20 poena, nadmašio je Vilta Čemberlena, koji je držao niz od 126 uzastopnih mečeva, a svaki put kada padne neki od Viltobih rekorda, to predstavlja izuzetno dostignuće. To pokazuje konstantnost i efikasnost Gildžes-Aleksandera, koji uspeva da održava visok nivo igre bez obzira na deo sezone ili protivnika - kaže Pauel za prvog favorita u MVP trci.

Na drugom mestu se našao Viktor Vembanjama, zvezda San Antonio Sparsa, koji prosečno beleži 26,5 poena, 11,0 skokova, 4,2 asistencije, 1,4 ukradene lopte, 3,6 blokada, 48,9 odsto šuta iz igre.

- U martu Viktor Vembanjama prosečno beleži 28 poena i 11 skokova uz 4,2 blokade, a njegov uticaj na utakmice je sve veći jer mu je povećana minutaža. San Antonio Sparsi su tokom većeg dela sezone nastojali da ga čuvaju zbog povreda i održe svežim za završnicu sezone. Ta strategija je uspela, sad je praktično "pušten s lanca - navodi se na sajtu NBA.

Sramota, Nikola Jokić ovo nikako nije očekivao. Ako Šej igra nestvarno i ruku na srce rame uz rame sa Srbinom, Vembanjama ispred Somborca, pa nikako ne ide.