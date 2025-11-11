LUNDBERG DOŠAO POVREĐEN U MAKABI: LJuti na crno-bele iz tabora "Ponosa Izraela"

Kako su iz Makabija naveli Ife Lundberg je došao u redove "Ponosa Izraela" sa povredom, što su crno-beli prećutali kada su se dogovorali oko prelaska Danca u ekipu iz Tel Aviva, naveo je tamošnji Sport5.

- Došao je sa manjom povredom, ništa strašno. Nesrećna situacija, neće moći da nam pomogne u nadolazećim mečevima i moraćemo polako da ga priključujemo trenažnom procesu. Ne znam koliko ćemo dobiti od njega pre reprezentativne pauze - istakao je strateg Makabija Oded Kataš.

