LUNDBERG DOŠAO POVREĐEN U MAKABI: LJuti na crno-bele iz tabora "Ponosa Izraela"
Kako su iz Makabija naveli Ife Lundberg je došao u redove "Ponosa Izraela" sa povredom, što su crno-beli prećutali kada su se dogovorali oko prelaska Danca u ekipu iz Tel Aviva, naveo je tamošnji Sport5.
- Došao je sa manjom povredom, ništa strašno. Nesrećna situacija, neće moći da nam pomogne u nadolazećim mečevima i moraćemo polako da ga priključujemo trenažnom procesu. Ne znam koliko ćemo dobiti od njega pre reprezentativne pauze - istakao je strateg Makabija Oded Kataš.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
