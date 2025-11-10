Košarka

SRBIJA MORA PROTIVA SINA LEGENDE JUGOSLOVENSKE KOŠARKE: Reprezentacija BiH ima novog selektora

10. 11. 2025. u 20:59

Upravni odbor Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine doneo je danas odluko će biti selektor muške reprezentacije te zemlje.

FOTO: FIBA.Basketball

Dario Đerđa, 50-godišnji sin legende juslovenske košarke, Đuzepea, Josipa Đerđe ((imao dva svetska srebra sa "plavima" i jedno evropsko, a bio selektor i SFRJ i Hrvatske) će na klupi BiH naslediti Adisa Bećiragića, koji je pre mesec dana podneo ostavku.

Novi selektor BiH je karijeru započeo kao asistent u Zagrebu, zatim je kratko radio u stručnom štabu Cibone, a onda je otišao u ruski Perm.


U Belgiji je bio od 2008. godine, gde je vodio Šarloa i Lijež, a sa Ostendeom je osvojio 14 titula prvaka. Vodio je reprezentaciju Belgije na prethodna dva evropska prvenstva.

Đerđa je trenutno trener francuskog Limoža.


BiH će 30. novembra dočekati Srbiju u drugom kolu grupe C prve runde kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Pored Srbije i BiH, u grupi se nalaze Turska i Švajcarska.
 

