ISPLIVALA FOTKA: Dok ga navijači čekaju, evo gde je i šta radi DŽoel Bolomboj
NAVIJAČI Crvene zvezde željno isčekuju povratak Džoela Bolomboja na teren, a sada su se pojavile informacije gde je košarkaš crveno-belih.
Sjajno igra Zvezda pod Sašom Obradovićem, na vrhu tabele je u Evroligi, a sada im predstoji težak izazov protiv Spartaka u ABA ligi.
Crveno-beli su i dalje bez velikog broja igrača, Džordan Nvora bi posle kratke pauze trebalo da se vrati za meč sa Panatinaikosom u Beogradskoj Areni, Devonte Grejem je takođe počeo sa treninzima, dok je i dalje neizvestan povratak Tajsona Kartera koji ima plućnu emboliju, a Ajzea Kenan je završio sezonu.
Još od prošle sezone na terenu nema Džoela Bolomboja.
On se povredio na utakmici protiv Budućnosti u ABA ligi prethodne takmičarske godine. Javnost ga dugo nije videla, a sada je njegova izabranica Nikol Katoa objavila sliku na kojoj se sa svojom porodicom nalazi u Teksasu.
