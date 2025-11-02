Košarka

ISPLIVALA FOTKA: Dok ga navijači čekaju, evo gde je i šta radi DŽoel Bolomboj

Aleksandar Ilić

02. 11. 2025. u 08:34

NAVIJAČI Crvene zvezde željno isčekuju povratak Džoela Bolomboja na teren, a sada su se pojavile informacije gde je košarkaš crveno-belih.

FOTO: Iks/Crvena zvezda

Sjajno igra Zvezda pod Sašom Obradovićem, na vrhu tabele je u Evroligi, a sada im predstoji težak izazov protiv Spartaka u ABA ligi. 

Crveno-beli su i dalje bez velikog broja igrača, Džordan Nvora bi posle kratke pauze trebalo da se vrati za meč sa Panatinaikosom u Beogradskoj Areni, Devonte Grejem je takođe počeo sa treninzima, dok je i dalje neizvestan povratak Tajsona Kartera koji ima plućnu emboliju, a Ajzea Kenan je završio sezonu.

Još od prošle sezone na terenu nema Džoela Bolomboja. 

On se povredio na utakmici protiv Budućnosti u ABA ligi prethodne takmičarske godine. Javnost ga dugo nije videla, a sada je njegova izabranica Nikol Katoa objavila sliku na kojoj se sa svojom porodicom nalazi u Teksasu. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

