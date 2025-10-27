"MOŽDA SU ČUDA MOGUĆA!" Saša Obradović o teškoj situaciji u kojoj je KK Crvena zvezda!

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas u Beogradu da ne očekuje lak meč protiv Asvela i dodao da crveno-beli na predstojećem duelu u Evroligi moraju da imaju isti pristup kao na utakmici protiv Mege u regionalnoj ABA ligi.

Crvena zvezda će dočekati u utorak od 19 časova u Beogradskoj areni ekipu Asvela u sedmom kolu Evrolige.

"Džered Batler je na pregledima. Videćemo da li može da se osposobi sutra, i fizički i papirološki. Dobićemo u toku dana tu informaciju. Na dan utakmice ću doneti odluku", rekao je Obradović u obraćanju novinarima.

"Što se tiče Džordana Nvore, tu je još otvorena situacija. Nije trenirao, videćemo, možda su čuda moguća", dodao je trener Zvezde.

Crvena zvezda je u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležila četiri pobede i dva poraza, dok Asvel ima učinak 2/4.

"Neće biti sigurno lako protiv Asvela. Svaka utakmica sa novim igračima je nova hemija. Pa i kad dođe Batler, neće moći da se sve posloži u jednom treningu. Sve to zavisi od svih igrača, svakog u klubu i navijača. Očekujem da imamo zajedništvo, znam da neke stvari neće ići kako smo zamislili. I oni su u lošoj situaciji što se tiče povređenih igrača. Njima glavni igrači izostaju. Mentalitet Asvela je drugačiji od onih koji uvek moraju da pobede i budu u plej-ofu. Očekivaću isti pristup kao protiv Mege, da imamo agresivnost i verujem da će biti dobro i pod teškim okolnostima", istakao je Obradović.

On je naveo da igrači Zvezde moraju da zadrže voljni momenat na utakmici sa Asvelom.

"Mislim da dosta možemo da dobijemo sa tim. Što se tiče taktike protiv Asvela, samo agresivnost u oba pravca, kao što je bilo u ovih nekoliko utakmica. Tako bi trebalo da igramo. Moramo 40 miniuta da imamo ritam, ne možemo da igramo sporiji ritam u ovom momentima, iako je to dobro nekad da se radi. Ključ je možda u nekim lakim poenima u kontranapadu, što ti daje neko samopouzdanje", zaključio je Obradović.



