JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 10. 2025. u 08:40

NIKOLA Jokić predvodio je Denver Nagetse do pobede nad Finiksom 133:111, a u jednom momentu napravio je Srbin haos na terenu.

ЈОКИЋ ИЗАЗВАО ХАОС НА ТЕРЕНУ: Ударио ривала, настала велика фрка (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Jutjub/Chaz NBA

Upisao je Jokić još jedan tripl-dabl, te je susret završio sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija. Tokom druge deonice viđena je i jedna ne tako prijatna scena. 

Nikola Jokić je udario centra Finiksa Osa Igodara, a košarkaši Sansa krenuli su žustro ka njemu, pretila je cela scena da preraste u tuču... 

Priznao je Srbin faul, a ispred njega je stao Eron Gordon koji je smirio situaciju pre nego što je došlo do ozbiljnijeg konflikta. 

Pogledajte kako je ovo izgledalo:

