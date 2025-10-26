JOKIĆ IZAZVAO HAOS NA TERENU: Udario rivala, nastala velika frka (VIDEO)

NIKOLA Jokić predvodio je Denver Nagetse do pobede nad Finiksom 133:111, a u jednom momentu napravio je Srbin haos na terenu.

FOTO: Printskrin/Jutjub/Chaz NBA

Upisao je Jokić još jedan tripl-dabl, te je susret završio sa 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija. Tokom druge deonice viđena je i jedna ne tako prijatna scena.

Nikola Jokić je udario centra Finiksa Osa Igodara, a košarkaši Sansa krenuli su žustro ka njemu, pretila je cela scena da preraste u tuču...

Priznao je Srbin faul, a ispred njega je stao Eron Gordon koji je smirio situaciju pre nego što je došlo do ozbiljnijeg konflikta.

Pogledajte kako je ovo izgledalo:

