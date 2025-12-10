SELEKTOR OBJAVIO SPISAK: Evo na koga računa za meč protiv Španije

Selektor futsal reprezentacije Srbije Marko Gavrilović objavio je spisak igrača za prijateljske mečeve protiv Španije, saopštio je danas FSS.

FOTO: A. Ilić

Futsaleri Srbije će od 15. do 20. decembra boraviti u Nišu gde će se pripremati za prijateljske mečeve sa Španijom.

Prvi duel dve selekcije na programu je 20. decembra od 18 časova u niškoj hali "Čair". Dva dana kasnije, futsaleri Srbije i Španije će odigrati prijateljsku utakmicu u Vranju.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Jakov Vulić (Loznica Grad 2018), Petar Nikolić (Vinter sport), Petar Marojević (Smederevo).

Igrači: Stefan Rakić (Anderleht), Kristijan Vasić (Futsal Istra Pula), Aleksandar Tomić (Crnica), Strahinja Petrov (Al Jarmuk), Ninoslav Aleksić (Loznica Grad 2018), Đorđe Rosić (Rijeka), Nemanja Milosavljević (Vranje), Lazar Milosavljević (Mostar SG Staklorad), Pavle Savkov (Smederevo), Lazar Živanović (Loznica Grad 2018), Dragan Tomić (Minerva), Lazar Marinković (Smederevo) i Ensar Redžović (Loznica Grad 2018).