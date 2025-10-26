JOKIĆ SE IGRA SA AMERIMA: Novo nestvarno veče srpskog centra (VIDEO)

DENVER Nagets ubedljivo je savladao Finik Sanse, a ponovo je Nikola Jokić bio centralna figura.

FOTO: Tanjug/AP

Centar iz Sombora je upisao 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija napravio još jedan tripl-dabl.

Nagetsi su u svojoj "Bol areni" pred domaćim navijačima lako izašli na kraj sa Sansima posle poraza na otvaranju od Golden Stejta.

Denver je dobro otvorio meč. Brze akcije i poeni ispod obruča zahvaljujući dobrom organizaciji napada Nikole Jokića doneli su mu odmah prednost koju su čuvali tokom čitave prve četvrtine.

Drugi deo bio je još bolji za tim Dejvida Adelmana koji je poenima sa linije penala napravio razliku od 17 poena (71:54). Sansi nisu mogli ništa da odbrane, pogotovo ispod koša iako srpski košarkaš nije bio košgeterski usmeren.

U napadu Finiks je konstantno insistirao na šutu za tri poena i igru bekovima koja nije urodila plodom i unela je ekipu u kontra-ritam.

Treća četvrtina počela je idealno po domaćina. Denver je rutinski održavao 15 poena konstantno tokom većeg dela perioda, a onda je Finiks pokušao da se vrati. Devin Buker uzeo je loptu u svoje ruke i bio najzaslužniji za prilazak rivala na jednocifreni zaostatak - 83:74.

U ovom trenutku Adelman je zatražio tajm-aut posle kojeg su Nagetsi odgovorili serijom 11:0 koja je već u trećem periodu najavila ishod meča.

U poslednjoj četvrtini, tim iz Kolorada rutinski je zadržao prednost.

Nikola Jokić upisao je tripl-dabl od 14 poena, 14 skokova i 15 asistencija uz visok procenat šuta iz igre (5/8). Srpski košarkaš nije šutirao na koš jer je čak sedam košarkaša Denvera završilo meč sa dvocifrenim brojem poena.

Džamal Marej je predvodio ekipu sa 23 poena, Kristijan Braun je dodao 20, Aron Gordon 17, Kem Džonson 15, Jonas Valančjunas 12, a Brus Braun 11 poena.

Devin Buker je bio najefikasniji košarkaš na parketu ubacivši 31 poen ali je izostala podrška saigrača. Jedini dvocifren pored njega bio je Grejson Alen sa 11 poena.

Raspored mečeva NBA lige:

Orlando medžik - Čikago buls 98:110

Atlanta hoks - Oklahoma Siti tander 100:117

Filadelfija seventisiksers - Šarlot hornets 125:121

Denver nagets - Finiks sans 133:111

Memfis grizlis - Indijana pejsers 128:103

San Antonio spars - Bruklin nets 19.00

Detroit pistons - Boston seltiks 20.30

