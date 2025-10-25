SAŠA OBRADOVIĆ O NVORI: Pod terapijama je, idemo dan po dan

CRVENA zvezda je ostvarila još jednu ubedljivu pobedu, u dvorani "Aleksandar Nikolić" savladana je Mega sa 94:73. Posle meča se oglasio trener crveno-belih Saša Obradović.

FOTO: Ata images

Srpski stručnjak je bio zadovoljan onim što su prikazali njegovi izabranici protiv mladog tima koji sa klupe predvodi Vule Avdalović.

- Jako sam zadovoljan sa odnosom prema igri i poštovanju protivnika. Iako to možda ružno zvuči, ali svaka utakmica nam služi da razumemo kako da prebrodimo adaptaciju jedni na druge. Uz to je jako potrebna podrška igrača koji su imali odličan odnos prema igri i to sam rekao u svlačionici. Direktno sam se obratio Kodiju i rekao mu da je on zaslužan što će Miljenović da bude igrač, jer će njegov odnos prema igri napraviti od Miljenovića igrača - rekao je Obradović.

U timu nije bilo Džordana Nvore, a trener Zvezde je otkrio da je razlog povreda lista.

- On je pod terapijama i zaista ne znamo kakav je njegov stepen povrede. Doslovno idemo dan po dan.

Danas je u Beograd stigao i novajlija Džered Batler, ali se još ne zna kad će debitovati.

- Videćemo. Moraju neke stvari papirološki da se završe, pa da se spremi, ali smo srećni što je sa nama.

Potom se opet dotakao Stefana Miljenovića.

- On je odigrao na dobro, nego odlično. Bitno je da on ima ulogu u timu i da on to dobro radi - zaključio je Obradović.

Podsetimo, Crvena zvezda u utorak od 19 časova dočekuje Asvel u 7. kolu Evrolige.

