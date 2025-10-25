CRVENA ZVEZDA NE STAJE: Crveno-beli razbili Megu i nastavili niz pobeda

CRVENA zvezda ne staje. Crveno-beli su u 4. kolu B grupe ABA lige ubedljivo pobedili Megu sa 94:73 (23:18, 28:15, 26:21, 17:19) u dvorani "Aleksandar Nikolić" i nastavili su sjajan niz.

FOTO: Dragana Stjepanović/ABA liga

Od kad je Saša Obradović opet seo na klupu kluba sa Malog Kalemegdana, ekipa zna samo za trijumfe. Ovo je osvajaču Kupa Radivoja Koraća bio šesti vezani uspeh u svim takmičenjima.

Sve ovo se desilo pred očima najnovijeg pojačanja Džereda Batlera koji je u toku dana stigao u Beograd i pridružio se novim saigračima.

Domaćin je dobro ušao u meč, iako je pre samo dva dana igrao utakmicu Evrolige protiv Baskonije (90:72). Vrlo brzo je Zvezda došla do +7 - 15:8.

Nastavili su crveno-beli da dominiraju i praktično su posle 20 minuta igre rešili pitanje pobednika - 51:33.

FOTO: Dragana Stjepanović/ABA liga

Nisu padali crveno-beli, iako ih naredne nedelje očekuje duplo kolo u najeltinijem takmičenju. Očigledno puni samopouzdanja Ognjen Dobrić i drugovi su konstantno povećavali razliku koja je išla do maksimalnih +27 - 73:47 u finišu treće četvrtine.

Ovaj dan će sigurno pamtiti mladi košarkaš kluba sa Malog Kalemegdana Ognjen Radošić koji je postigao prve poene u crveno-belom dresu.

Najefikasniji kod pobednika bio je Stefan Miljenović sa 18 poena, pratili su ga Kodi Miler-Mekintajer i Semi Odželej sa po 11. Na drugoj strani najbolji su bili Vuk Radojičić i Marko Vukčević koji su brojali do 12.

Crvena zvezda je trenutno na učinku 2-1, dok je Mega na 1-3.

Crveno-beli u Evroligi najpre u utorak od 19 časova dočekuju Asvel, dok u četvrtak gostuju Makabiju od 20.05.

