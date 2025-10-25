CRVENA ZVEZDA NE STAJE: Crveno-beli razbili Megu i nastavili niz pobeda
CRVENA zvezda ne staje. Crveno-beli su u 4. kolu B grupe ABA lige ubedljivo pobedili Megu sa 94:73 (23:18, 28:15, 26:21, 17:19) u dvorani "Aleksandar Nikolić" i nastavili su sjajan niz.
Od kad je Saša Obradović opet seo na klupu kluba sa Malog Kalemegdana, ekipa zna samo za trijumfe. Ovo je osvajaču Kupa Radivoja Koraća bio šesti vezani uspeh u svim takmičenjima.
Sve ovo se desilo pred očima najnovijeg pojačanja Džereda Batlera koji je u toku dana stigao u Beograd i pridružio se novim saigračima.
Domaćin je dobro ušao u meč, iako je pre samo dva dana igrao utakmicu Evrolige protiv Baskonije (90:72). Vrlo brzo je Zvezda došla do +7 - 15:8.
Nastavili su crveno-beli da dominiraju i praktično su posle 20 minuta igre rešili pitanje pobednika - 51:33.
Nisu padali crveno-beli, iako ih naredne nedelje očekuje duplo kolo u najeltinijem takmičenju. Očigledno puni samopouzdanja Ognjen Dobrić i drugovi su konstantno povećavali razliku koja je išla do maksimalnih +27 - 73:47 u finišu treće četvrtine.
Ovaj dan će sigurno pamtiti mladi košarkaš kluba sa Malog Kalemegdana Ognjen Radošić koji je postigao prve poene u crveno-belom dresu.
Najefikasniji kod pobednika bio je Stefan Miljenović sa 18 poena, pratili su ga Kodi Miler-Mekintajer i Semi Odželej sa po 11. Na drugoj strani najbolji su bili Vuk Radojičić i Marko Vukčević koji su brojali do 12.
Crvena zvezda je trenutno na učinku 2-1, dok je Mega na 1-3.
Crveno-beli u Evroligi najpre u utorak od 19 časova dočekuju Asvel, dok u četvrtak gostuju Makabiju od 20.05.
