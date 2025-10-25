OVO SU ZVEZDAŠI ČEKALI: DŽered Batler stigao u Beograd (VIDEO)
NAJNOVIJE pojačanje KK Crvena zvezda, Džered Batler, stigao je u Beograd kako bi se priključio novim saigračima.
On je u redove crveno-belih stigao iz NBA lige gde je prošle sezone nastupao za Filadelfija seventisikserse. Tokom leta je igrao za Finiks sanse, ali nije uspeo da se izbori za ugovor.
Ovom 25-godišnjaku iz Luizijane će ovo biti prvi angažman u Evropi, a vredi istaći da je 2021. godine osvojio NCAA sa Bejlorom.
Batler je u prošloj sezoni u najjačoj ligi na svetu prosečno beležio 11,5 poena, 2,5 skoka i 4,9 asistencija po utakmici.
Amerikanac bi trebalo da dodatno osnaži plejmejkersku poziciju Zvezde koju trenutno pokrivaju Kodi Miler-Mekintajer i Jago dos Santos, a očekuje se da se uskoro od povrede oporavi i Devonte Grejem.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
