OVO SU ZVEZDAŠI ČEKALI: DŽered Batler stigao u Beograd (VIDEO)

NAJNOVIJE pojačanje KK Crvena zvezda, Džered Batler, stigao je u Beograd kako bi se priključio novim saigračima.

Foto: Profimedia

On je u redove crveno-belih stigao iz NBA lige gde je prošle sezone nastupao za Filadelfija seventisikserse. Tokom leta je igrao za Finiks sanse, ali nije uspeo da se izbori za ugovor.

Ovom 25-godišnjaku iz Luizijane će ovo biti prvi angažman u Evropi, a vredi istaći da je 2021. godine osvojio NCAA sa Bejlorom.

Batler je u prošloj sezoni u najjačoj ligi na svetu prosečno beležio 11,5 poena, 2,5 skoka i 4,9 asistencija po utakmici.

Amerikanac bi trebalo da dodatno osnaži plejmejkersku poziciju Zvezde koju trenutno pokrivaju Kodi Miler-Mekintajer i Jago dos Santos, a očekuje se da se uskoro od povrede oporavi i Devonte Grejem.

Novi košarkaš Crvene zvezde Meridianbet Džared Batler stigao je u Beograd! 🛬🔴⚪️#kkcz pic.twitter.com/7lm8czHmSo — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) October 25, 2025

