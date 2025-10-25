Košarka

LEBRONE, SKLONI SE! DONČIĆ JE GAZDA: Luka ispisao istoriju NBA lige (VIDEO)

Новости онлајн

25. 10. 2025. u 08:24

KOŠARKAŠI Los Anđeles Lejkersa ostvarili su prvu pobedu u sezoni. Oni su savladali Minesotu rezultatom 128:110, a Luka Dončić ispisao je istoriju NBA lige.

FOTO: Tanjug/AP

Reprezentativac Slovenije postao je prvi košarkaš u istoriji NBA lige koji je počeo sezonu sa dva uzastopna meča sa 40 i više poena, 10 i više skokova i pet i više asistencija.

Lejkersi su nakon poraza od Golden Stejta na svom parketu na startu sezone, došli do prvog trijumfa i to pred svojom publikom. 

Luka Dončić je postigao 49 poena, 11 skokova i osam asistencija. Ostin Rivs je ubacio 25 poena, a upisao je i 11 asistencija i sedam skokova, dvocifreni su bili još Rui Hačimura sa 23 i Deandre Ejton sa 15 poena.

U timu Minesote istakao se Entoni Edvards sa 31 poenom, pet asistencija i četiri skoka. Džulijus Rendl dao je 26 poena, a Donte Divinčenco 13 poena.

Podsetimo, Lebron Džejms nije igrao protiv Minesote zbog problema sa išijasnim nervom.

U narednom kolu Lejkerse očekuje meč sa Sakramentom, dok se Minesota sastaje sa Indijanom.

Rezultati utakmica:

Toronto - Milvoki 116:122
Orlando - Atlanta 107:111
Bruklin - Klivlend 124:131
Njujork - Boston 105:95
Hjuston - Detroit 111:115
Memfis - Majami 114:146
Nju Orleans - San Antonio 116:120
Dalas - Vašington 107:117
LA Lejkers - Minesota 128:110
Portland - Golden Stejt 139:119
Sakramento - Juta 105:104
LA Klipers - Finiks 129:102.

