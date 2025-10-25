LEBRONE, SKLONI SE! DONČIĆ JE GAZDA: Luka ispisao istoriju NBA lige (VIDEO)
KOŠARKAŠI Los Anđeles Lejkersa ostvarili su prvu pobedu u sezoni. Oni su savladali Minesotu rezultatom 128:110, a Luka Dončić ispisao je istoriju NBA lige.
Reprezentativac Slovenije postao je prvi košarkaš u istoriji NBA lige koji je počeo sezonu sa dva uzastopna meča sa 40 i više poena, 10 i više skokova i pet i više asistencija.
Lejkersi su nakon poraza od Golden Stejta na svom parketu na startu sezone, došli do prvog trijumfa i to pred svojom publikom.
Luka Dončić je postigao 49 poena, 11 skokova i osam asistencija. Ostin Rivs je ubacio 25 poena, a upisao je i 11 asistencija i sedam skokova, dvocifreni su bili još Rui Hačimura sa 23 i Deandre Ejton sa 15 poena.
U timu Minesote istakao se Entoni Edvards sa 31 poenom, pet asistencija i četiri skoka. Džulijus Rendl dao je 26 poena, a Donte Divinčenco 13 poena.
Podsetimo, Lebron Džejms nije igrao protiv Minesote zbog problema sa išijasnim nervom.
U narednom kolu Lejkerse očekuje meč sa Sakramentom, dok se Minesota sastaje sa Indijanom.
Rezultati utakmica:
Toronto - Milvoki 116:122
Orlando - Atlanta 107:111
Bruklin - Klivlend 124:131
Njujork - Boston 105:95
Hjuston - Detroit 111:115
Memfis - Majami 114:146
Nju Orleans - San Antonio 116:120
Dalas - Vašington 107:117
LA Lejkers - Minesota 128:110
Portland - Golden Stejt 139:119
Sakramento - Juta 105:104
LA Klipers - Finiks 129:102.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BRUKA I SRAMOTA! Ameri se rugaju Nikoli Jokiću, proglasili ga izdajnikom
24. 10. 2025. u 09:11
TUGA U SRPSKOM SPORTU! Iznenada preminuo bivši ministar
24. 10. 2025. u 10:26
OGLASIO SE NIKOLA JOKIĆ! Evo šta je rekao nakon brutalnih kritika Amerikanaca
24. 10. 2025. u 09:49
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)